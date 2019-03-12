جولات, مكوكية, مصرية, الى, غزة.., حماس, تنتظر, رد, اسرائيل,

توقعت مصادر ان يعود الوفد الامني المصري في جولاته المكوكية الى قطاع غزة يوم الخميس، بعد مغادرته بأيام، لاستكمال محادثات التهدئة وتسليم قيادة حماس الرد الاسرائيلي على شروط الحركة.

وكانت حركة حماس قد اعلنت انها تنتظر الرد الاسرائيلي على شروطها في اطار الوساطة المصرية للوصول الى التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار.وكان قد غادر الوفد الامني المصري قطاع غزة يوم الجمعة الماضية عبر معبر بيت حانون، بعد سلسلة لقاءات عقدها في القطاع كان اخرها مع الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.وأكدت حركة حماس حينها انها بحثت مع الوفد المصري سبل كسر الحصار عن قطاع غزة، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، والاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى، والهجمة العدوانية على أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وأطلع الوفد المصري وفد الفصائل على التقدم في الجهود التي يبذلها في هذا الإطار.وكان الوفد المصري قد زار غزة قبل الجمعة الماضية ايضا بيومين، وعلمت معا حينها من مصادر خاصة ان الوفد الامني المصري بحث حصرا ملف التهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي ومطالب حركة حماس بتنفيذ الاحتلال اتفاف سابق جرى قبل عدة أشهر.