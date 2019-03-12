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رئيس مجلس إدارة مفعال هبايس، يتجول في قلنسوة ويزور مركز سنديان



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رئيس مجلس إدارة مفعال هبايس، مدقق الحسابات أفيجدور يتسحاكي، تجول أمس (11.3.2019) في قلنسوة وزار مركز سنديان من بيت إيزي شابيرا في المدينة.مركز سنديان هو مركز إقليمي يقدم الخدمات للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ، ويتعامل مع تغيير المواقف تجاه الإعاقات في المجتمع ودعم العائلات من أجل ممارسة حقوقهم في مواجهة السلطات المحلية.


بعد الجولة ، تم عقد اجتماع حضر فيه رئيس بلدية قلنسوة أيمن كشكوش ، مديرة بيت إيزي شابيرا ، جين جوداس ، مديرة مركز سنديان ، ماجدة مرعي ، ومشاركون آخرون من بلدية قلنسوة ومن إدارة بيت إيزي شابيرا.


تناول الاجتماع التعاون المحتمل بين مفعال هبايس والسلطة المحلية من أجل مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم في المنطقة. في الاجتماع ، عُرضت أمام رئيس مفعال هبايس خطة لبناء مبنى جديد يوفر حلاً شاملاً لسكان المثلث الجنوبي ويشمل تشغيل خدمات إضافية في المنطقة.


قال رئيس مجلس إدارة مفعال هبايس، مدقق الحسابات أفيجدور يتسحاكي في اللقاء: "العمل المنجز في هذا المكان ، من قبل هذا الفريق الرائع ، هو عمل مقدس. إن مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم هي أحد أهدافي الرئيسية بصفتي رئيس مجلس إدارة مفعال هبايس ، وبالتالي ستجدون لدينا بابًا مفتوحًا في جميع المجالات التي يمكننا تقديم المساعدة فيها.  ينتقل مفعال هبايس من التعامل مع الجدران والبناء إلى النشاط الذي يهدف إلى لمس النفوس. إن النشاط الذي يتم هنا يفي بالتعريف بالتأكيد لأنه يؤثر على حياة الأطفال هنا ومستقبلهم ".

رئيس مجلس إدارة مفعال هبايس، يتجول في قلنسوة ويزور مركز سنديان




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