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ابوسنان - وفاة غازي عيسى نصرة ابو مراد 55 عاما



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بسم الله الرحمن الرحيم 



هو الحي الباقي ال نصره وانسبائهم واقربائهم في ابو سنان ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى وفاة المأسوف على شبابه غازي عيسى نصره - ابو مراد عن عمر ناهز ٥٥ عاما.

الدفن اليوم الثلاثاء الساعه الثالثه بعد صلاة العصر في ابوسنان. 

انا لله وانا اليه راجعون.




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- عادل ابو شمله المغار

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