مصرع, الشاب, ذو, الفقار, رومية, (27عاما), لبناني, الأصل, ويسكن, في, وادي, الحمام, بحادث, طرق, ذاتي, مروع, قرب, طبريا,

لقي الشاب ذو الفقار رومية (27عاما) لبناني الأصل ويسكن في وادي الحمام مصرعه جراء تعرضه صباح اليوم الثلاثاء لحادث طرق وانقلاب سيارته على مدخل مدينة طبريا وإصابة شابين اخرين .

وكان الحادث وقع علىش ارع 77 حيث اصيب الشاب باصابات حرجة وتوفي متأثرا بجراحه , وعلى ما يبدو بعد ان فقد السيطرة على سيارته وانحرف نحو قارعة الطريق حيث انقلبت السيارة وساتقرت في منطقة مفتوحة قرب الشارع .والى ذلك فلا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.