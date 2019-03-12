بمناسبة يوم المرأة العالمي - تكريم النساء الطمراويات الملهمات والطلائعيات الرائدات في مجالهن

تم يوم السبت الماضي في مركز العلوم والفنون "أشكول بايس" في طمرة تكريم 15 امرأة من النساء الطمراويات الطلائعيات والملهمات اللواتي كنّ رائدات والأوائل في مجالهن وذلك ضمن فعاليات آذار الثقافة، وبتنظيم ومبادرة مشروع "مهباخ- تغيير" التربوي. وقد افتتح الإحتفال حسين مريسات مركز "آذار الثقافة" ثم تحدثت مركزة "مهباخ" في طمرة سهاد عواد تلتها مديرة جمعية مهباخ القطرية فداء طبعوني التي تحدثت عن دور المرأة في مواقع اتخاذ القرار والتغيير المجتمعي ، كذلك تحدث نائب رئيس بلدية طمرة المحامي نضال عثمان، بعد ذلك تم استعراض قصص النساء الملهمات وتكريمهن:المربية شفيقة حجازي - أول معلمة في طمرة، السيدة يلقيس كنعان/حسان - أول ممرضة ،السيدة بسمة فتح مريح – أول موظفة بنك، الكاتبة فاطمة يوسف ذياب- أول أديبة ، المربية وداد ذياب – أول مديرة مدرسة ، المربية سعاد كنعان- ياسين-أول معلمة رياضة وأول خريجة من معهد "فينغيت"، السيدة فداء سعيد عثمان / طه ، أول مهندسة، السيدة نادية سمير عثمان/جرار،أول محامية، د. راوية أبو راس/عثمان، أول طبيبة تزوجت وسكنت في طمرة، د.إيمان عواد/عيسى ود.هناء ججازي/ ياسين أول طبيبتين من سكان طمرة تخرجتا (معا) من معهد التخنيون وتخصصتا في طب العائلة،السيدة هناء منصور/ خطيب- أول قاضية شرعية في طمرة وفي البلاد عامة،السيدة مها حجازي – أول عاملة إجتماعية،السيدة غدير بقاعي/عواد- أول عضو بلدية ،السيدة بسمة حجازي – أول معلمة سياقة في طمرة.هذا وقد تولت عرافة الحفل السيدة سعاد عرار، من مشروع "فرصة ثانية-مهباخ تغيير". وشارك في حفل التكريم وتوزيع باقات الورود على المحتفى بهن عضوا البلدية جمال صبري ذياب ونزيه صالح بقاعي ، المربية مريم عواد ،الفنان أحمد كنعان ،المهندس يوسف حجازي ،مساعد رئيس البلدية بيان مطري والموظفة تغريد ذياب. كما كانت هناك فقرة فنية للفنانة الشابة براء ذياب مع فرقة "العازفين"، وفقرة "ستاند- أب" كوميدي قدمته الفنانة حنان حلو.