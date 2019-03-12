مشهد, مرعب, يحبس, الأنفاس.., حوت, يبتلع, غواصا, ثم, يبصقه,

في حادث مرعب يذكر بقصة النبي يونس عليه السلام، نجا بأعجوبة الغواص من جنوب إفريقيا، رايان شيمبف، بعد أن ابتلعه حوت مع سرب من الأسماك في مياه المحيط الأطلسي.

وكان شيمبف، الغواص المحترف البالغ 51 عاما من عمره ومدير شركة "Dive Expert Tours" الخاصة بتنظيم جولات تحت مياه البحر لمحبي متابعة حياة الكائنات البحرية، يقوم في يوم الحادث الذي حصل مؤخرا، إلى جانب فريق من زملائه انقسم إلى مجموعتين، بتصوير سير سرب من السردين قرب ميناء بورت-إليزابيث شرقي مدينة كيبتاون في جنوب إفريقيا، لكن العملية العادية اتخذت صدفة سيناريو غير متوقع على الإطلاق.وفي تطور لوضعه بين الحياة والموت، وجد شيمبف نفسه فريسة في جوف هركول اصطاد سرب السردين الذي تابعه الغواص وهو على بعد 40 كيلومترا من الساحل، فيما تمكن المصور من المجموعة الثانية من الغواصين، هايز توبيرزر، من التقاط صور لهذا المشهد المروع.