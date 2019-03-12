أعراض, غير, واضحة, لارتفاع, ضغط, الدم,

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تشير الدراسات إلى أن الشبع -الآلية التي تمنعنا من تناول أكثر مما نحتاج إليه- لا...
طالب تقرير أعدته أكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية بتخفيض كمية الملح المسموح...
قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة...
من المعروف أن لارتفاع ضغط الدم أسباب معروفة تتعلق بالنظام الغذائي والتمرينات...
أظهرت دراسة أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة...
حذر الباحثون من أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يكون خطيرا للغاية على...
يقول العلم إنه كلما تقدم الإنسان في العمر، أصبحت عظامه أكثر رقة وأقل كثافة، الأمر...
أظهرت دراسة أيرلندية حديثة، أن عقارا جديدا أثبت نتائج واعدة، يمكن أن ينقذ...
دفع شاب ثمنا غاليا لخطأ شائع يقع فيه الكثيرون، حيث ترك سماعة الموسيقى في أذنه...
قالت خبيرة التغذية الألمانية داغمار فون كرام إنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين...