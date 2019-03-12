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أثارت عودة نجم كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى تدريب فريق ريال مدريد...
تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو...
عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، في قاعة المؤتمرات...
عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، في قاعة...
أعلن ريال مدريد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، مديرًا فنيًا للفريق الأول، مساء...
كشف دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه...
عاش عشاق نادي برشلونة مسلسلا طويلا ودراماتيكيا صيف عام 2017، عندما ضجت وسائل...
يبدو أن انتكاسة الخروج من دوري أبطال أوروبا، لا تزال تلقي بظلالها على ريال مدريد،...
كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة موافقة الفرنسي زين الدين زيدان، على العودة لتولي...
بعد تقارير إعلامية ربطته بنادي ريال مدريد الإسباني، عاد المدرب الفرنسي المخضرم...