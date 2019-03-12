علق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على أنباء ترددت في الأيام الماضية بشأن انتقاله إلى ناديي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني بداية الموسم المقبل.

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وقال صلاح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتعيينه سفيرا لبنك الإسكندرية: "أنا في حالة تركيز شديد مع ليفربول لتحقيق أفضل النتائج الممكنة سواء في الدوري، أو في دوري الأبطال".وأوضح "الفرعون" أن الحديث عن وجود مفاوضات مع يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني يعد أمرا سابقا لأوانه: "الحديث عن هذه الأمور سابقة لأوانها، نحن في مرحلة مهمة من الموسم وهي الأهم، لكن سنرى ماذا سيحدث في الصيف".وكشف صلاح عن مثله في عالم الساحرة المستديرة "زيدان ورونالدو وتوتي هم مثلي الأعلى، قلت ذلك من قبل، كان حلما بالنسبة لي رؤيتهم واللعب معهم، وسعيد جدا بأنني لعبت بجوار توتي".وأضاف "في الحياة بشكل عام، مثلي الأعلى هو أي شخص ناجح، ليس شرطا أن يكون شخصا بعينه، لكني أسعى أن أستفيد من أي ميزة يمتلكها أي شخص ناجح".ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، خلف السيتي المتصدر برصيد 74 نقطة.