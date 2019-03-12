نعت الفنانة التونسية هند صبري 7 أفراد من "عائلتها" لقوا مصرعهم يوم الأحد في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية "بوينغ 737 ماكس 8" الذي راح ضحيته 157 شخصا.

وأوضحت هند عبر تغريدات على صفحتها في موقع "تويتر" أن الضحايا ليسوا من أسرتها، ولكن من عائلتها بمنظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة المعروفة اختصارا بالـWFP.وأكدت على أنها تعتبر العاملين في الأمم المتحدة من أفراد عائلتها.وقالت النجمة التونسية: "اليوم أحزن مع عائلة الأمم المتحدة UN لخسارة 19 شخصا من العاملين في المجال الإنساني، بينهم 7 أفراد من عائلتي الخاصة بـ WFP بعد تحطم الطائرة الإثيوبية المأسوي الذي وقع أمس".وتابعت: "هذا حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعى تلك الحيوات العزيزة التي كانت بعيدة عن ديارها، في محاولة لجعل العالم مكانا أفضل. أتمنى الصبر والقوة لعائلاتكم ومجتمعاتكم في هذه اللحظة الصعبة للغاية".