تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-12 10:25:59 وسط حضور مميز -الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تستضيف اعمال مؤتمر " العرب في إسرائيل الى اين؟" |  2019-03-12 10:14:04 10 مهن "ستنقرض" خلال العشرين سنة المقبلة |  2019-03-12 09:59:42 الأب فرنسيس رئيس رهبان مستشفى العائلة المقدسة " النمساوي" يلتقي رئيس بلدية الناصرة |  2019-03-12 10:00:24 مطالبات بتخفيض كمية الملح المسموح باستهلاكها يوميا |  2019-03-12 10:00:30 "بورش" تزيح الستار عن أحدث نماذج "911" الأسطورية |  2019-03-12 10:00:02 بيريز يجيب عن سؤال محير.. هل يعود رونالدو إلى الريال؟ |  2019-03-12 09:51:01 الحكم بالسجن على 9 ضباط مصريين "قتلوا عائلة بالخطأ "! |  2019-03-12 09:47:35 مصرع طفلتين بحريق بمنزل في رفح |  2019-03-12 09:38:26 مصرع شاب 30 عاما بحادث على سكة القطار قرب عين حرود |  2019-03-12 08:45:15 الكشف عن منظمة إجرامية تاجرت بالمخدّرات عبر تليغراس بمئات ملايين الشواقل واعتقال 42 مشتبها |  2019-03-12 08:26:44 اصابة عاملة في مصنع بالشمال استعملت بالخطأ مادة تنظيف كيماوية لتتبيل سلطة أعدتها للافطار |  2019-03-12 08:23:23 للتخلص من انتفاخ المعدة.. عليكم بحليب الماعز |  2019-03-12 08:22:42 منشور تحريضي ضد الفلسطينيين كل دقيقة |  2019-03-12 08:16:03 زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو |  2019-03-12 06:00:09 مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وسط حضور مميز -الكلية الاكاديمية العربية للتربية - حيفا تستضيف اعمال مؤتمر " العرب في إسرائيل الى اين؟"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



   وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها الذين غصت بهم قاعة المؤتمرات، شهدت الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا يوم الحد اعمال مؤتمر " العرب في إسرائيل الى اين؟" بمشاركة نخبة من الإعلاميين والسياسيين والأكاديميين والباحثين هم الوزير السابق غالب مجادلة والإعلامي نظير مجلي والبروفيسور محمد عيساوي رئيس مجلس إدارة كلية القاسمي ، والدكتورة مها كركبي صباح والبروفيسور احمد حجيرات المحاضر في جامعة هايدلبرغ في المانيا وتولت عرافته الدكتورة حنان بشارة.



         وكان المحامي زكي كمال رئيس الكلية قد افتتح المؤتمر بكلمة خاصة أكد فيها ان انعقاد هذا المؤتمر عشية الانتخابات البرلمانية يجيء في مرحلة حساسة للغاية يعيشها العرب في إسرائيل بعد سلسلة من التطورات السياسية والبرلمانية  والحزبية والتشريعية والقضائية وغيرها القت بظلالها على المواطنين العرب وستلقي بظلال أكبر في المستقبل منها قانون القومية والقوانين العنصرية الأخرى وازدياد النزعات اليمينة والعنصرية في أوساط المواطنين اليهود بل ومظاهر العداء للمواطنين العرب ومحاولات تقليص تواجدهم البرلماني عبر شطب عدد من القوائم واعتبارهم غير شرعيين ضمن اللعبة السياسية الائتلافية بل والتحريض ضد أي محاولة للتحالف معهم.وأضاف المحامي زكي كمال :" انعقاد هذا المؤتمر في الكلية يجيء انطلاقاً من ايماننا بأن دورنا يتعدى حدود الأكاديميا الضيقة  واننا لسنا في برج عاجي بل اننا جزء من المجتمع العربي ومن دولة اسرائيل ولذلك فإن لنا كلمة يجب ان تقال بوضوح وان  تُسمع بصوت عال ، وهي اننا نشعر بالقلق على صعيدين ، اولهما  ما ينتظر المواطنين العرب مستقبلاً على ضوء ما رافق تفكك القائمة المشتركة  والأسباب الحقيقية لذلك والتي لم تكن ايديولوجية او مبدئية بتاتاً وعدم فهم طرق مخاطبة المواطنين اليهود في الدولة عبر خطاب عقلاني ومنفتح لا يعتمد اسلوب المقاطعة ولا يؤدي الى التنفير بل يقرب بين المواقف ويعتمد المطالبة بالمساواة والحقوق المدنية اساساً يضاف اليه التعاون مع الأحزاب اليسارية، ناهيك عن ما يعانيه المجتمع العربي من مظاهر عنف وتمزق داخلي يصل حد التعصب الحمائلي واحياناً المذهبي ما يلزمنا جميعاً باتخاذ خطوات سريعة وضرورية لمعالجة الأمر قبل فوات الوان وقبل ان تلحق بنا وعلى كافة الصعدة سابقة الذكر اضراراً لا يمكن إصلاحها ،وثانيها ما ينتظر الدولة  بشكل عام والتي نراها تسير بخطى سريعة نحو تبني سياسات وتشريعات تقونن اقصاء المواطنين العرب ونبذ بل ومعاداة كل ما هو مختلف عن انتماء ومواقف الاغلبية اليهودية ، وذلك عبر سلسلة من القوانين والتشريعات التي تنم عن فهم خاطيء للديمقراطية  التي تضمن أولاً حقوق الأقليات واستبدالها بدكتاتورية الأغلبية التي تحاول اخراج الاقلية من مجمل الإجماع وابعادها عن مواقع اتخاذ القرار".


من جهته تطرق الوزير السابق غالب مجادلة الى الأوضاع الحالية عشية الانتخابات البرلمانية مؤكداً ضرورة صياغة خطاب واثق وصريح يعتمد المطالبة الحقيقية والمتواصلة بالمساواة المدنية في كافة المجالات والمواطنة الكاملة غير المنقوصة وغير المشروطة وخلق تعاونات مثمرة مع كل الجهات التي يمكنها دعم ودفع القضايا والمطالب للمواطنين العرب وأضاف:" وضع مطالبنا في سياق مدروس وعقلاني وصياغتها بلغة واضحة وصريحة تلزم الجميع بمناقشتها وقبولها والتعاطي معها وهذا ما يجب ان يحدث".


البروفيسور محمد عيساوي أكد في كلمته المعضلات والتناقضات القيمية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع العربي ومنها حرية الرأي والانتخاب والاختيار وكذلك العنف واضطهاد المراة وخاصة المعايير المزدوجة التي تنتهج تجاه النساء في مجتمعنا بما في ذلك من قبل شريحة كبيرة من الأكاديميين والمثقفين. وأضاف: " تعليم المرأة واستقلالها الفكري والاقتصادي سبيل الى التقدم والتطور، وانفتاحنا الفكري سبيل الى كسر الحواجز وإلزام ألآخر باحترامنا وقبولنا لكننا مطالبون ايضاً بعدم التقوقع والانغلاق بل بالانفتاح ومعرفة ثقافة الآخر وخاصة ثقافة الأغلبية في البلاد".


الدكتورة مها كركبي صباح تطرقت الى قضية القائمة المشتركة وتفككها وأشارت الى ان ذلك لم يكن فقط لأسباب مبدئية وايديولوجية وأضافت ان البلاد تشهد تزايداً في التوجهات اليمينة والتي تمس بالمواطنين العرب، بينما تطرق الإعلامي نطير مجلي الى القضايا اليومية التي تواجه المواطنين العرب كالتعليم والاكاديميا ومساواة المرأة ناهيك عن مظاهر التمييز الرسمية وأضاف:" لم اكن من مؤيدي المشتركة حين تشكلت انطلاقاً من ايماني باهمية النقاش والمنافسة السياسية ، وكلي أمل بان يكون النقاش بين القائمتين هذه الانتخابات مثرياً وعقلانياً وايديولوجياً صافياً. رغم ذلك لا شك ان القائمة المشتركة حققت إنجازات كتحصيل الميزانيات وغيرها " ، فيما تطرق البروفيسور أحمد حجيرات الى ضرورة دفع المبادرات والعوامل الإيجابية التي تتوفر لدى المواطنين العرب جنباً الى جنب مع مراجعة الذات ووضع الخطط لمكافحة السلبيات وتصحيحها.


يذكر ان المؤتمر اختتم بسلسلة من الأسئلة والمداخلات من الطلاب والمحاضرين الذين حضروا اعمال المؤتمر.
 




كلمات متعلقة

وسط, حضور, مميز, -الكلية, الاكاديمية, العربية, للتربية, -, حيفا, تستضيف, اعمال, مؤتمر, ", العرب, في, إسرائيل, الى, اين؟",

تابعونــا

الأب فرنسيس رئيس رهبان مستشفى العائلة المقدسة " النمساوي" يلتقي رئيس بلدية الناصرة الأب فرنسيس رئيس رهبان مستشفى العائلة المقدسة " النمساوي" يلتقي رئيس بلدية الناصرة 2019-03-12 | 09:59:42

استقبل أمس الأثنين الموافق 11/03/2019 رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام قدس الأب...

مصرع طفلتين بحريق بمنزل في رفح مصرع طفلتين بحريق بمنزل في رفح 2019-03-12 | 09:47:35

لقيت طفلتان مصرعهما، واصيبت شقيقتهما ووالدهن نتيجة حريق شب بمنزل العائلة بمدينة...

مصرع شاب 30 عاما بحادث على سكة القطار قرب عين حرود مصرع شاب 30 عاما بحادث على سكة القطار قرب عين حرود 2019-03-12 | 09:38:26

لقي شاب 30 عاما مصرعه صباح اليوم الثلاثاء اثر تعرضه لحادث على سكة القطار قرب مفترق...

الكشف عن منظمة إجرامية تاجرت بالمخدّرات عبر تليغراس بمئات ملايين الشواقل واعتقال 42 مشتبها الكشف عن منظمة إجرامية تاجرت بالمخدّرات عبر تليغراس بمئات ملايين الشواقل واعتقال 42 مشتبها 2019-03-12 | 08:45:15

جاء في بيان صادر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي وسيم بدر صباح اليوم...

اصابة عاملة في مصنع بالشمال استعملت بالخطأ مادة تنظيف كيماوية لتتبيل سلطة أعدتها للافطار اصابة عاملة في مصنع بالشمال استعملت بالخطأ مادة تنظيف كيماوية لتتبيل سلطة أعدتها للافطار 2019-03-12 | 08:26:44

تم نقل امرأة 65 عاما إلى مستشفى زيف في صفد صباح اليوم الثلاثاء بعد اصابتها بحالة...

منشور تحريضي ضد الفلسطينيين كل دقيقة منشور تحريضي ضد الفلسطينيين كل دقيقة 2019-03-12 | 08:22:42

أظهرت نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في الشبكات الاجتماعية الإسرائيلية للعام 2018،...

مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا 2019-03-12 | 06:00:09

لقي شاب مصرعه واصيب شخصان اخران بجراح متفاوته منها خطيرة , جراء تعرضهم صباح اليوم...

الطقس - ارتفاع الحرارة اليوم وامطار غدا الاربعاء الطقس - ارتفاع الحرارة اليوم وامطار غدا الاربعاء 2019-03-12 | 05:50:31

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ربيعيا...

عقد راية الصلح بين مجموعة شبان من كفرمندا وسخنين عقد راية الصلح بين مجموعة شبان من كفرمندا وسخنين 2019-03-12 | 00:07:49

عقدت مساء اليوم الاثنين في كفر مندا راية الصلح بين مجموعة شبا من كفر مندا وشبان من...

اصابة شاب باطلاق نار قرب حيفا اصابة شاب باطلاق نار قرب حيفا 2019-03-11 | 22:40:46

أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة احتراق بيت منزل ام الفحم اضرار جسيمة نيران اشتعال اطفاء جميل ابو خروب الجولان مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع دراجة نارية جيب سيارة منطقة اسعاف شرطة انقلاب سيارة ام الفحم حادث طرق شارع 65 اصابات نساء الشرطة اسعاف حبيب عالم ضحية حادث الطرق حاناتون شارع كفر مندا تشييع جثمان جنازة مهيبة مصرع مثواه الاخير المفتش عبد الله خطيب قائما باعمال المديرة العامة وزارة التربية التعليم ترقية تعيين المسجد الاقصى صلاة الجمعة شوارع منع دخول المصليناصابة متوسطة شاب تعرض اطلاق نار كفر قاسم منطقة صناعية شرطة اسعاف انهيار مطاردة سقف مصنع ياجور شرطيين حيفا متوسطة لصوص اشتباه المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية تشيلسي و باريس سان جيرمانافتتاح العام الدراسي الجديد طلاب عودة مقاعد دراسة عرب استقبال اصابة حرجة شاب يافة الناصرة تعرض لاطلاق نار مصرع رجل صلاح حمودهاطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن عائلة خربوش تلتقي لقاء بعد 40 عاما شتات لبنان مخيم ابناء عمومه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com