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وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها الذين غصت بهم قاعة المؤتمرات، شهدت...
لقيت طفلتان مصرعهما، واصيبت شقيقتهما ووالدهن نتيجة حريق شب بمنزل العائلة بمدينة...
لقي شاب 30 عاما مصرعه صباح اليوم الثلاثاء اثر تعرضه لحادث على سكة القطار قرب مفترق...
جاء في بيان صادر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي وسيم بدر صباح اليوم...
تم نقل امرأة 65 عاما إلى مستشفى زيف في صفد صباح اليوم الثلاثاء بعد اصابتها بحالة...
أظهرت نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في الشبكات الاجتماعية الإسرائيلية للعام 2018،...
لقي شاب مصرعه واصيب شخصان اخران بجراح متفاوته منها خطيرة , جراء تعرضهم صباح اليوم...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ربيعيا...
عقدت مساء اليوم الاثنين في كفر مندا راية الصلح بين مجموعة شبا من كفر مندا وشبان من...
أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء...