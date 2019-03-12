استقبل أمس الأثنين الموافق 11/03/2019 رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام قدس الأب فرنسيس رئيس رهبان مستشفى العائلة المقدسة " النمساوي" ووفداً مرافقاً له تضمن مدير المستشفى د. إبراهيم حربجي وسيمون ارحيل مدير قسم القوى البشرية وأخرين في مكتبه في دار البلدية.

وتهدف هذه الزيارة توطيد العلاقات والتعاون بين المستشفى كرافد حيوي ومهم في مدينة الناصرة وكقلعة طبية تخدم الناس كل الناس في الناصرة ومنطقتها. وتأتي هذه الزيارة تزامناً مع مناسبة عيد يوحنا المؤسس للمستشفى ... حيث تواجدت شقيقتاه ضمن وفد الأب فرنسيس.رئيس البلدية رحَّب بالزائرين ووعد بتقديم كافة الخدمات للمستشفى والدعم الدائم وأعرب عن شكره وتقديره لمستشفيات الناصرة جميعها على خدماتها الجمة في الناصرة وقضائها عرباً ويهوداً الأمر الذي يثبت امكانية التعايش في البلاد.وبدوره أكد مدير المستشفى النمساوي د. ابراهيم حربجي عن دور رئيس البلدية في دعم المستشفيات وجهده الدائم في متابعة قضايا المستشفى من أجل تطويره وتحسين ظروفه واعطاء خدمات أكثر للمواطن.