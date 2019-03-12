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رانيا يوسف والهوت شورت.. مرة جديدة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة المصرية خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور.




ونشر محمود عاشور عبر حسابه على انستغرام، صور لرانيا وهي ترتدي فستان أسود شفاف كشف عن منطقة الصدر، مفتوح من الساق وترتدي تحته هوت شورت.




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