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"بورش" تزيح الستار عن أحدث نماذج "911" الأسطورية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرضت شركة "بورش" في معرض جنيف الأخير نموذجها الجديد من سيارات "911 Carrera" الرياضية الشهيرة.



وجاءت السيارة الجديدة بهيكل كوبيه، وبتصميم مميز عصري حافظ على ملامح سيارات "911 Carrera" الشهيرة، وخصوصا المصابيح الأمامية المستديرة، والسقف الذي يمكن طيه وإخفاؤه داخل الهيكل لتتحول المركبة إلى عربة مكشوفة غاية في الأناقة.



كما زودت "بورش" هذه المركبة بعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وأنظمة تعليق خاصة، وعجلات رياضية رقيقة الحواف.


أما المحرك فجاء بـ 6 أسطوانات، وسعة 3.0 لترات، وعزم 450 حصانا، قادر على زيادة تسارع السيارة من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.6 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 308 كلم/ساعة.



أما سعر "911 Carrera Cabriolet" فسيتراوح ما بين 117 و135 ألف دولار، وفقا للنسخة والمواصفات التي يريد المشتري إضافتها لسيارته.




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