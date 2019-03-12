بيريز, يجيب, عن, سؤال, محير.., هل, يعود, رونالدو, إلى, الريال؟,

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عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، في قاعة المؤتمرات...
عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، في قاعة...
أعلن ريال مدريد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، مديرًا فنيًا للفريق الأول، مساء...
كشف دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه...
عاش عشاق نادي برشلونة مسلسلا طويلا ودراماتيكيا صيف عام 2017، عندما ضجت وسائل...
يبدو أن انتكاسة الخروج من دوري أبطال أوروبا، لا تزال تلقي بظلالها على ريال مدريد،...
كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة موافقة الفرنسي زين الدين زيدان، على العودة لتولي...
بعد تقارير إعلامية ربطته بنادي ريال مدريد الإسباني، عاد المدرب الفرنسي المخضرم...
اعترف النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، بأبوته لثلاثة أولاد ولدوا في دولة كوبا،...
أبرز الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، صعوبة الفوز على بلد الوليد (4/1)،...