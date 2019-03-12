بيريز, يجيب, عن, سؤال, محير.., هل, يعود, رونالدو, إلى, الريال؟,

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الملكي، وذك عقب عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال بيريز في رده على سؤال حول قدرة زيدان على إقناع رونالدو بالعودة إلى الريال قائلا: "رونالدو في المكان الذي يجب أن يتواجد فيه الآن، والأمور تسير معه بشكل جيد في إيطاليا".وأعلن نادي ريال مدريد أمس، عودة زيدان للإشراف على تدريب الفريق مجددا، خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال، بسبب تخبط النادي الملكي في سلسلة من النتائج السليبة.وتساءل كثيرون بعد هذا القرار حول مستقبل رونالدو، الذي رحل عن الريال الصيف الماضي للانضمام ليوفنتوس الإيطالي، بعد أيام قليلة من استقالة زيدان من تدريب "الميرينغي"، لكن بيريز بإجابته هذه، ربما يكون قد أغلق كل الأبواب أمام عودة "الدون"، لاسيما وأن الفريق يخطط لحقبة جديدة في تاريخه.