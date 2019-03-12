مصرع, طفلتين, بحريق, بمنزل, في, رفح,

لقيت طفلتان مصرعهما، واصيبت شقيقتهما ووالدهن نتيجة حريق شب بمنزل العائلة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، صباح الثلاثاء.

واكد مدير جهاز الدفاع المدني في غزة هشام الدهشان لمراسلة معا، مصرع طفلتين احتراقا واصابة الشقيقة الثالثة باصابات بالغة الخطورة والوالد، في منزل العائلة المسقوف من الصفيح "زينكو" في منطقة تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة، وجاري معرفة سبب الحريق.ووصلت المباحث والأدلة الجنائية في المكان لمتابعة تفاصيل الحدث.وقالت مديرية الدفاع المدني إن الطفلتين الفقيدتين هما: عائشة محمد صبيحي (5 أعوام)، وألين محمد صبيحي (عامان)، في حين أصيبت شقيقتهما زينب (4 أعوام) بجروح حرجة، ووالدهن محمد بجروح متوسطة.