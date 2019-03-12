مصرع, شاب, 30, عاما, بحادث, على, سكة, القطار, قرب, عين, حرود,

وتم اقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته واسبابه بعد .

لقي شاب 30 عاما مصرعه صباح اليوم الثلاثاء اثر تعرضه لحادث على سكة القطار قرب مفترق عين حرود .

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