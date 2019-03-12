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مصرع شاب 30 عاما بحادث على سكة القطار قرب عين حرود



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شاب 30 عاما مصرعه صباح اليوم الثلاثاء اثر تعرضه لحادث على سكة القطار قرب مفترق عين حرود .


وتم اقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه في مكان الحادث بعد فشل محاولات انعاشه .


وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته واسبابه بعد .




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