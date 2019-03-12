انطلاق, مسرح, الاطفال, ال, 18, لمسرح, الجوال, سخنين,

انطلق صباح اليوم في سخنين مسرح الاطفال ال 18 لمسرح الجوال السخنيني بادارة عادل ابو ريا وسيستمر المهرجان لمدة اربعة ايام سيحضره 60 روضة وبستان من كل احياء سخنين .

ويشارك فيه عدة مسارح الجوال بمسرحية مملكة الورود ومسرحية الكراكوزالكسلان , مسرح الافق بمسرحية لميس والضفدع ,مسرح السيرة بمسرحية عنتر وعبله ,مسرح الحنين النصراوي بمسرحية فيغارو ومسرح المفتاح بمسرحية لما كان كل شيء اخضر وقد تفاعل الاطفال مع ابداع الممثلين في اليوم الاول الذي عرضت مسرحيات في مسرح الجوال وقاعة البتراء .