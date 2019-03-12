انطلاق, مسرح, الاطفال, ال, 18, لمسرح, الجوال, سخنين,

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في اطار مشروع التداخل الاجتماعي في مدرسة طرعان الثانوية، وبإشراف المربية أسماء...
قام معهد الفضاء والطيران بالتنسيق مع معلمة العلوم بمدرسة جبور جبور شفاعمرو...
خريجو فرع الإعلام والسينما من مدرسة راهبات الفرنسيسكان يعرضون أفلامهم الوثائقية...
تحت شعار "الابحار الآمن في شبكة الانترنت" نظمت مدرسة المسيح الانجيلية الابتدائية...
نظمت أسرة التربية البدنية بمدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا المعلمين /ات( معتز...
(نهارك سعيد، شكراً، جزاك الله خيراً، يعطيك العافية، من فضلك، كل الاحترام، كم انت...
ضمن مشروع "أمل إسرائيلي-" תקווה ישראלית" الذي أنطلق من مكتب رئيس الدولة قبل سنتين،...
ضمن خطة قطرية لوزارة التربية من أجل زيادة التوعية للطلاب بخصوص حوادث الطرق...
حظيت مدرسة البصليّة اليوم بزيارة مديرة "הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות ״ السيدة...
خصصت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة حلقتين دراسيتين متعاونةً مع قسم...