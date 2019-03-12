اصابة, عاملة, في, مصنع, بالشمال, استعملت, بالخطأ, مادة, تنظيف, كيماوية, لتتبيل, سلطة, أعدتها, للافطار,

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أظهرت نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في الشبكات الاجتماعية الإسرائيلية للعام 2018،...
لقي شاب مصرعه واصيب شخصان اخران بجراح متفاوته منها خطيرة , جراء تعرضهم صباح اليوم...
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ربيعيا...
عقدت مساء اليوم الاثنين في كفر مندا راية الصلح بين مجموعة شبا من كفر مندا وشبان من...
أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء...
يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة "ريشِت" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم،...
في لفتة مميّزة ومبادرة جميلة، قامت مديرة مدرسة البصليّة المربية الفاضلة ياسمين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وصل صباح اليوم 11.3.19 ...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الحكومة الاسرائيلية:"شارك رئيس الوزراء بنيامين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تحقيق مع منتخب...