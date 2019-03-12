اصابة, عاملة, في, مصنع, بالشمال, استعملت, بالخطأ, مادة, تنظيف, كيماوية, لتتبيل, سلطة, أعدتها, للافطار,

تم نقل امرأة 65 عاما إلى مستشفى زيف في صفد صباح اليوم الثلاثاء بعد اصابتها بحالة تسمم خلال عملها في مصنع بمنطقة الشمال حيث ارادت تتبيل السلطة التي أعدتها للإفطار خلال الاستراحة فاستعملت مادة تنظيف كيماوية ظنا منها انها زيت تتبيل السلطة .

تم اخضاع العاملة للعلاج في المستشفى حيث تحسنت حالتها ووصفت بالطفيفة .