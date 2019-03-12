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ميريام فارس في زفاف خليجي وعلى الثلج مع ابنها.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تألقت النجمة اللبنانية ميريام فارس في حفل زفاف خاص، احيته لصالح إحدى العائلات الخليجية، وكعادتها، حرصت على مشاركة الفانز بصور لها قبل صعودها على المسرح.



ملكة المسرح اختارت للحفل، فستان أنيق طويل، مكشوف الكتفين، من عدة ألوان مبهجة، في الوقت الذي لملمت  فيه شعرها للخلف بتسريحة زادتها أنوثة وجاذبية، كما ابرزت جمال عينيها بماكياج قوي، وهو الـ«لوك» الذي اثار اعجاب فانز ميريام.


من ناحية أخرى، حرصت ميريام على تعويض ابنها الوحيد «جايدن» عن وقت انشغالها عنه، وخرجت معه في نزهة ثلجية ممتعة، خلعت فيها رداء النجومية، وقررت الاستمتاع باللعب والمرح مع ابنها على الثلج.


ميريام نشرت صوراً من أجواء نزهتها الثلجية، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء وجه «جايدن»، وارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «يوم للذكرى».


يُذكر أن ميريام عادت للساحة الغنائية بعد طول غياب بكليب جديد لأغنية بعنوان «قومي» من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.




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