تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-12 08:26:44 اصابة عاملة في مصنع بالشمال استعملت بالخطأ مادة تنظيف كيماوية لتتبيل سلطة أعدتها للافطار |  2019-03-12 08:23:23 للتخلص من انتفاخ المعدة.. عليكم بحليب الماعز |  2019-03-12 08:22:42 منشور تحريضي ضد الفلسطينيين كل دقيقة |  2019-03-12 08:16:03 زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو |  2019-03-12 06:00:09 مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا |  2019-03-12 05:50:31 الطقس - ارتفاع الحرارة اليوم وامطار غدا الاربعاء |  2019-03-12 05:47:22 الملك الأردني يبحث فرص إحلال السلام في المنطقة |  2019-03-12 00:07:49 عقد راية الصلح بين مجموعة شبان من كفرمندا وسخنين |  2019-03-11 22:40:46 اصابة شاب باطلاق نار قرب حيفا |  2019-03-11 23:35:54 زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو |  2019-03-11 23:33:56 استطلاع: كاحول لافان سيحصل على 31 مقعدا والليكود 28 |  2019-03-11 23:26:56 يوم المرأة العالمي في مدرسة البصليّة شفاعمرو |  2019-03-11 22:22:02 شرطة كفركنا تفاجىء فتى من طرعان مصاب بمرض السرطان |  2019-03-11 22:19:57 نتنياهو يشارك في مراسم إبرام اتفاقية شامل مع بلدية القدس |  2019-03-11 19:42:57 التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

للتخلص من انتفاخ المعدة.. عليكم بحليب الماعز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة، وربما يكون سبب آلام الغازات والبطن ناجمة عن تناول الحليب، ولكن قد يكون الحل للانتفاخ بإجراء مقايضة سريعة وحاسمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.



ولا شك أن انتفاخ المعدة يؤثر على كثير من الناس في مرحلة ما من حياتهم الأمر الذي يجعلهم يعانون من آلام في المعدة والبطن والأمعاء، بحسب هيئة الصحة الوطنية البريطانية.


غير أن أكثر سبب معروف للإصابة بآلام وانتفاخ المعدة هو تناول كأس من الحليب على الأقل، وفقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.


ووفقا لخبراء التغذية، فإن الحل بسيط ورخيص أيضا، ويتمثل في التوقف عن تناول حليب الأبقار، والاستعاضة عنه بحليب الماعز، وسيجد المرء أن هذا الحل السريع والبسيط قد يكون كافيا لتجنب الغازات.


وترجح خبيرة التغذية، أماندا هاملتون، أن حليب الماعز يكون أقل قدرة على التسبب بانتفاخ المعدة، مقارنة مع حليب الأبقار الذي يحفز أعراض الحساسية نتيجة لوجود بروتين ألفا أس 1 كاسين.


وتعتقد خبيرة التغذية أن حليب الماعز أسهل على الهضم من حليب الأبقار، لأنه يحتوي على جزيئات دهنية أصغر من الجزيئات الدهنية في حليب الأبقار.


وقالت هاميلتون "إن التحول من حليب الأبقار إلى حليب الماعز يمكن أن يكون مفيدا للصحة العامة.. ويمكن أن تعمل السكريات غير القابلة للهضم أو سكريات قليلة التعدد الموجودة في حليب الماعز مثل البريبايوتك".


 والبريبايوك عبارة عن مركبات تساعد في الحفاظ على صحة القناة الهضمية من خلال تشجيع نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ومنع نمو البكتيريا الضارة.


وتوضح هاملتون أن حليب الماعز يحتوي على سكريات قليلة التعدد أكثر بنحو 8 مرات مما يحتويه حليب الأبقار من هذه السكريات.


وقالت هاملتون إنه إذا لم ينجم انتفاخ المعدة عن حساسية تجاه حليب الأبقار أو اللاكتوز فإنه ينبغي معرفة الأسباب أخرى.


وكانت دراسة مسحية أجرتها مزرعة سانت هيلين البريطانية، كشفت أن واحدا من كل 5 أشخاص توقفوا عن تناول حليب الأبقار وتحولوا إلى حليب الماعز، باعتباه بديلا صحيا أفضل.


وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن أن لحليب الماعز فوائد أخرى، وأنه مفيد في مكافحة الأكزيما والربو وأمراض أخرى تتعلق بالجهاز الهضمي.


وأشارت هاملتون إلى أن استمرار معاناة المرء من انتفاخ المعدة، حتى بعد التحول لحليب الماعز، ربما يكون له علاقة بالعادات الغذائية له، مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو في الخارج، وأثناء المشي، قد يؤدي إلى انتفاخ مؤلم.


وهناك بعض الأطعمة، بما فيها البقوليات والفاصوليا والعدس والحمص والملفوف والقرنبيط تحتوي على سكر رافينوز، وهو سكر يصعب على الجسم هضمه، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وإفراط في الغازات، وبالتالي انتفاخ المعدة.




كلمات متعلقة

للتخلص, من, انتفاخ, المعدة.., عليكم, بحليب, الماعز,

تابعونــا

أسباب "خفية" لارتفاع ضغط الدم أسباب "خفية" لارتفاع ضغط الدم 2019-03-11 | 17:21:14

من المعروف أن لارتفاع ضغط الدم أسباب معروفة تتعلق بالنظام الغذائي والتمرينات...

اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية 2019-03-11 | 15:50:57

أظهرت دراسة أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة...

ارتفاع مستوى هرمون الذكورة قد يقتل الرجال ! ارتفاع مستوى هرمون الذكورة قد يقتل الرجال ! 2019-03-11 | 14:50:26

حذر الباحثون من أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يكون خطيرا للغاية على...

7 نصائح.. كيف تحمي عظامك مع تقدمك في العمر 7 نصائح.. كيف تحمي عظامك مع تقدمك في العمر 2019-03-11 | 14:00:53

يقول العلم إنه كلما تقدم الإنسان في العمر، أصبحت عظامه أكثر رقة وأقل كثافة، الأمر...

تطوير دواء جديد قد ينقذ البشر من مرض قاتل تطوير دواء جديد قد ينقذ البشر من مرض قاتل 2019-03-11 | 13:03:52

أظهرت دراسة أيرلندية حديثة، أن عقارا جديدا أثبت نتائج واعدة، يمكن أن ينقذ...

سماعات الأذن والنوم.. شاب يدفع ثمن "الخطأ المدمر" غاليا سماعات الأذن والنوم.. شاب يدفع ثمن "الخطأ المدمر" غاليا 2019-03-11 | 11:47:36

دفع شاب ثمنا غاليا لخطأ شائع يقع فيه الكثيرون، حيث ترك سماعة الموسيقى في أذنه...

علامات تنذر بنقص فيتامين د منها تقصف الشعر علامات تنذر بنقص فيتامين د منها تقصف الشعر 2019-03-11 | 10:11:11

قالت خبيرة التغذية الألمانية داغمار فون ‫كرام إنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين...

‫قضم الأظافر عادة ذميمة تهدد الصحة ‫قضم الأظافر عادة ذميمة تهدد الصحة 2019-03-11 | 08:31:35

قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن ‫قضم الأظافر ليس عادة ذميمة فحسب، بل...

دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء 2019-03-10 | 23:37:16

تبيَّن من دراسة طبية حديثة أن النسيان المتكرر ليس دليلاً على الغباء أو وجود مشاكل...

احذروا السيجارة الإلكترونية.. تنهك القلب و"النفسية"! احذروا السيجارة الإلكترونية.. تنهك القلب و"النفسية"! 2019-03-10 | 14:28:51

أظهرت دراسة نشرت في الولايات المتحدة، الخميس، أن مستخدمي السجائر الإلكترونية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تخريج كلية عيلبون طلابها اجواء احتفالية مشاركة واسعة جت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك اخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافسعيد ابو سراري قتل هدى كحيل شقيقته يافا تل ابيب لعدم رضاه طلاقها تصرفاتها لائحة محكمة هريس هرب كفر كنا اصابة اطلاق نار خلال عرس حفل شاب اعتقال الشرطة تحذير أوراق نقدية مزيفة خاصة 200 شيكل منتشرة محلات عديدة اعتقال شبط تزييف قرية عرعره اصابة شخص اطلاق نار الشرطة وادي عاره مستشفى علاج احتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد ديما ميعاري الشيخ دونون الطالبة المانيا خالتها بالخطأ دخلت البلاد جواز سفر قتل شخصان في الثلاثينيات من عمرهما واصب اربعة اخرون بجراح مختلفة في حادث سير وقع قرب بلدة راهط البدوية بالنقب .نحف مدرسة نعمت تخريج فوج ال 21 احتفال طلاب قرية التكنولوجية اهالي مشاركة واسعة خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم انقلاب سيارة حادث طرق اسعاف مصابان مصابين اصابة سيارة اسعاف شرطة شارع 44 اغلاق حريق هائل منطقة مفتوحة طائرات اطفاء اخماد مشارف القدس أوريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com