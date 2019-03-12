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"كارمن" الإسبانية.. الفخامة بقلب كهربائي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت شركة إسبانية تصنع سيارات فاخرة تشبه "رولز رويس" أو "بنتلي"، إعجاب المتابعين بسبب تصميم سيارتها الجديدة، التي تأمل من خلالها أن تعيد للشركة سمعتها العالمية.



ومن المنتظر أن تطلق شركة "هيسبانو سويسا" سيارة "كارمن" الحديثة، المصنعة بشكل شبه كامل من ألياف الكربون، وتعتمد كليا على الكهرباء، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ووفق الصحيفة فإن ثمن السيارة الفاخرة سيبلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.69 مليون دولار)، في حين ستكون قوة محركها 1005 حصانا.


وبمقدور السيارة أن تصل إلى سرعة 62 ميل (100 كيلومتر في الساعة) في زمن أقل من ثلاث ثوان انطلاقا من السكون، علما أن سرعتها القصوى تبلغ 250 كيلومترا في الساعة.




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