زيدان:, قلبي, أعادني, لريال, مدريد.., ولا, أفكر, في, رونالدو,

عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، في قاعة المؤتمرات داخل سانتياجو برنابيو، قدّم خلاله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كمدرب جديد للملكي.

وقرر بيريز إقالة سانتياجو سولاري، وتعيين زيدان لقيادة الريال الذي أصبح على أعتاب الخروج من الموسم خالي الوفاض.لحظات صعبةوقال بيريز في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعة المؤتمرات داخل ملعب سانتياجو برنابيو: "نحن أبطال أوروبا، ومن الصعب أن يحقق أي نادٍ آخر ما حققناه".وأضاف: "نعيش لحظات صعبة، ولكن أود أن أشيد بتحقيق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال 5 سنوات، هذا يثبت أن لدينا لاعبين استثنائيين".وتابع: "أمام ريال مدريد تحديات كبيرة دائما، ويجب أن نضحي دوما من أجل الوصول بالنادي للامتياز".وأكمل: "لعدة سنوات حققنا العديد من الألقاب والمجد، وبعد أن رأينا أن النادي لا يسير نحو الأفضل قررنا التغيير".شكرًا سولاريوأوضح رئيس الملكي: "نقدر ما قام به سولاري وتفانيه وتضحياته، فهو يعشق هذا النادي وحاول حتى اللحظات الأخيرة، ومن اليوم الأول لمحاولة إحداث التغيير، نشكره ونتمنى أن يستمر معنا في النادي".وأتم تصريحاته: "قررنا في مجلس إدارة النادي بدء حقبة جديدة مليئة بالشغف بطموح عالٍ مع زيدان".مرحبًا بزيدانووجه بيريز حديثه إلى زيدان قائلا: "حبك للنادي جعلك تعود في هذه اللحظة العصيبة، ومنذ عودتك لبيتك أظهرت إخلاصك".وواصل: "معك سنحاول أن نحصد الألقاب الجديدة التي سنضعها في تاريخ ريال مدريد، ومعك حققنا 3 ألقاب لدوري الأبطال والدوري وسوبر إسبانيا وكأس العالم للأندية".وأشار: "أريدك أن تعرف أنك وصلت إلى مركزك كأفضل مدربي العالم بعد عودتك للنادي، وأشكرك على العودة لخوض تحدٍ جديد في مسيرتك، مرحبا بك في بيتك من جديد وشكرا لك على عودتك مجددا".يوم استثنائيقال زيدان: "أعرف أنه يوم استثنائي للجميع، أنا سعيد للغاية بالعودة إلى بيتي، ما أرغب فيه أن أعمل من جديد، وأن أحاول مساعدة الفريق للعودة إلى المكان الذي يستحقه، والآن بالنسبة لي الأهم هو البداية منذ الغد للعمل".أسئلة الصحفيينما مشاعرك بعد العودة إلى ريال مدريد؟مشاعر إيجابية وأنا سعيد بالعودة إلى هنا، لم أذهب بعيدا عن ريال مدريد، وأنا مسرور للعمل في هذا النادي الكبير ومع هذا الفريق الرائع.ما الذي تغير من لحظة مغادرتك؟قررت الرحيل طلبا للراحة، والآن عدت لمساعدة ريال مدريد، الفريق بحاجة للتغيير، ريال مدريد حقق العديد من الألقاب، والآن وقت التغيير في العديد من الأمور.قررت العودة لأن الرئيس اتصل بي، وبما أنني أعشق ريال مدريد وأحترم رئيسه قررت العودة من جديد، فبعد 9 أشهر لدي رغبة للعودة من جديد للتدريب.بعد نهاية الموسم الماضي كان علي اتخاذ قرار الرحيل من أجل الصالح العام وضرورة التغيير وهذا ما حدث.ما هي المسؤولية التي تتحملها مع العودة ثانية؟مسؤولية كبيرة، عندما أنظر للاعبين أرى في وجوههم عشق النادي، وأنا كذلك أعشق هذا النادي، وما أريده الآن عدم نسيان ما فزنا به ولن أنسى الأمور السيئة التي فعلناها جميعا في العام الماضي.لقد خسرنا لقب الدوري وخسرنا الكأس، نعم فزنا بلقب دوري الأبطال ولكن ندرك جيدا أين نتواجد، وهذه هي الحياة بها لحظات جيدة وأخرى سيئة، لكن لدي الطموح والرغبة والشغف الذي لا يمكن نزعها من داخلي.هل كان من الصعب إقناعك بالعودة من جديد وهل لديك سلطات جديدة؟علينا تغيير الكثير من الأمور في الفريق، وعلينا بدء التغيير من العام المقبل، ولدينا حاليا الكثير من الوقت للحديث مع الرئيس حول التغييرات المقبلة، ما سنركز عليه حاليا استكمال الليجا، فأمامنا 10 مباريات ويجب أن ننهي الليجا بمركز متقدم.ما الذي تغير منذ قرار رحيلك وعودتك من جديد؟سأكرر ما قلته، أريد أن أكون واضحا، عندما غادرت النادي كان أمرا ملحا بالنسبة لي، غرفة الملابس واللاعبين كانوا بحاجة للتغيير، وبعد عامين ونصف والفوز بكل الألقاب كان لا بد من التغيير.أعرف جيدا كيف يسير النادي والأمور ليست سهلة، لذلك كان قرار الرحيل هو الأنسب، وقرار العودة حاليا أعتقد أنه مناسب، لذلك لم أذهب إلى أي نادٍ آخر رغم العروض التي تلقيتها.ما الذي جال بخاطرك عندما استقبلت مكالمة رئيس النادي؟- العودة فقط، وأنا هنا الآن.كانت هناك بعض الشكوك في عودتك.. هل كان لديك أيضًا ذلك الأمر؟- عندما أسمع كل ما يقال، لم أرغب في الخروج بالمؤتمر من أجل الكلام، لم أجر أية مقابلة صحفية خلال الأشهر التسعة السابقة، عندما هاتفني الرئيس بيريز، لم أتمكن من رفض طلبه، هو يعلم جيدا ما الذي يحدث للاعبين والمدربين.كنت أعاني وأنا أرى اللاعبين يعانون وهم يفشلون بالفوز بأي لقب، كنت أول من يشعر بذلك، كنت مدربا في الموسم الماضي، وحدث ذات الأمر معي، ما نحتاجه هو البدء بالاستعداد لبقية مباريات الدوري وما الذي سيحدث الموسم المقبل.هل ترغب في عودة كريستيانو رونالدو من جديد؟لا أفكر بهذا الأمر الآن، علينا التفكير في مباريات الليجا، رحل كريستيانو ولا يمكن تغيير التاريخ، لقد كان من أفضل لاعبي ريال مدريد، ولكن لا أستطيع الحديث عن ذلك حاليًا.هل تعتقد أن ما تحقق سيتكرر في المستقبل أم أنه مستحيل؟تاريخ ريال مدريد لا يمكن تغييره، وأنا سعيد باعتباري جزء من هذا النادي الكبير، ما أفكر فيه حاليا هو مباراة السبت، أمامنا 4 أيام لهذه المباراة، وعلينا الاستعداد لها.ما الأمر الذي حفزك للعودة من جديد أم أن ذلك مخاطرة بما حققته في العامين ونصف الماضيين؟لم أفكر بهذه الطريقة، ولو فكرت بها لما كنت هنا، قلبي قال لي إنني ابتعدت 9 أشهر، ورئيس النادي دعاني للعودة، ربما قبل 4 أشهر لم يكن الوضع كذلك، لكن حاليا لدي الرغبة من جديد، وهي فرصة مناسبة للعودة لتدريب النادي.ما الذي رأيته خلال 9 أشهر يمكن أن يعيد ريال مدريد لطريق الفوز؟- يتبقى الآن 11 مباراة بالليجا، سنحاول أن ننهي الموسم بأفضل شكل ممكن، وسننظر بعدها لما يحدث في الموسم المقبل.ما كان يحتاج له الفريق تغيير الحقبة بعد الفوز والتتويج بكل الألقاب، ولكن أكرر مرة أخرى، هذا هو كل شيء، أقول كل ما أفكر فيه وما فكرت به عندما غادرت النادي في تلك الحقبة، الآن الأمر مختلف، لقد مرت 9 أشهر، وجاءت بعد ذلك مكالمة رئيس النادي.هل كانت 9 أشهر كافية للعودة لمشروعك بشكل أفضل؟- كنت خلال هذه الِأشهر التسعة داخل مدريد وأشحن طاقتي من أجل العودة.من سيكون معك في الطاقم المساعد؟نفس الطاقم الحالي.هل كنت تتابع الفريق خلال الموسم؟كنت خلال الموسم أتابعهم وكنت موجودا في الملعب، اللاعبون لابد أن يعرفون أنه كان عاما صعبا، ليس من السهل أن تفوز، في بعض الأحيان يجب أن تتقبل التغيير ولكن عندما تصل إلى القمة يجب أن تعلم من وقت لآخر أنك معرض لبعض الأمور السيئة، وهو ما حدث بالفعل، سأحاول إعادة الروح التنافسية للجميع.ما الذي قاله لك المقربون منك حول ما يحدث لريال مدريد؟- تحدثوا عن أمور عديدة، الكل كان يشكرني عما فعلته للنادي، ولكن كانت هناك بعض الأمور والظروف الصعبة، ولا أظن أن الأمور كانت معي جيدة أيضا.قلت إنك ارتكبت بعض الأخطاء.. ما هي؟قمت بالعديد من الأمور السيئة، الخروج من الكأس كان صعبًا، وأنا كنت المسؤول عن ذلك كوني كنت المدربا في ذلك الوقت، لن ألوم أي شخص آخر، المدربون بعدي سواء لوبيتيجي أو سولاري قدما ما يحتاجه الفريق، لن أتحدث عنهما الآن، ولكن ما أتطلع إليه الآن هو المستقبل والفوز بكل شيء، لكن أولا علي أن أتحدث مع اللاعبين.هل تعتقد أن هناك غضبًا عامًا من جمهور ريال مدريد بعد رحيلك بتلك الطريقة المفاجئة؟من الطبيعي أن يقول كل شخص ما يشعر به، ما كنت أشعر به عندما رحلت، جعلني اتخذ هذا القرار، وعندما تتخذ قرارا صعبا لا بد من النظر إلى العديد من الأمور، في هذا النادي هناك العديد من الأشياء التي يجب أن تفكر فيها قبل اتخاذ القرار، أن تدرب ريال مدريد أمر رائع دون أدنى شك.ماذا ستفعل مع راموس ومن هم المغادرون والباقون في الفريق؟لن نتحدث عن ذلك الآن، كل ما يهمني الآن مباراة السبت المقبل وكيفية إنهاء الموسم بأفضل طريقة.إيسكو لا يمر بأفضل حالاته وكذلك مارسيلو وبيل.. هل هناك فرصة لتعديل وضع هؤلاء اللاعبين؟اللاعبون الموجودون فازوا بالعديد من الألقاب، لا تهمني هذه الأمور بقدر ما يهمني العودة من جديد للعمل معهم وأن نؤدي العمل على أفضل وجه ممكن.هل تفكر في لاعب يقوم بدور كريستيانو رونالدو؟لا أفكر بذلك الآن، أفكر أن هذا اليوم هو استثنائي، وأفكر بالمباريات المقبلة، وبعد ذلك سنجلس مع الأشخاص المسؤولين بأمر التعاقدات لاتخاذ القرارات المناسبة.تصوير - afp