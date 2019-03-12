مصرع, شاب, واصابة, اخرين, بحادث, طرق, ذاتي, مروع, على, شارع, 77, مدخل, مدينة, طبريا,

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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ربيعيا...
عقدت مساء اليوم الاثنين في كفر مندا راية الصلح بين مجموعة شبا من كفر مندا وشبان من...
أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء...
يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة "ريشِت" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم،...
في لفتة مميّزة ومبادرة جميلة، قامت مديرة مدرسة البصليّة المربية الفاضلة ياسمين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وصل صباح اليوم 11.3.19 ...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الحكومة الاسرائيلية:"شارك رئيس الوزراء بنيامين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تحقيق مع منتخب...
جاء في بيان صادر عن مركز حيان:ان طواقم مركز حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: *بلاغ للجمهور حول نشاط...