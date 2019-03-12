مصرع, شاب, واصابة, اخرين, بحادث, طرق, ذاتي, مروع, على, شارع, 77, مدخل, مدينة, طبريا,

وافادت الشرطة ان السائق فقد السيطرة على سيارته وانحرف نحو منطقة مفتوحة على جانب الشارع .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي شاب مصرعه واصيب شخصان اخران بجراح متفاوته منها خطيرة , جراء تعرضهم صباح اليوم الثلاثاء لحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا .

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