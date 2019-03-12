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مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي شاب مصرعه واصيب شخصان اخران بجراح متفاوته منها خطيرة , جراء تعرضهم صباح اليوم الثلاثاء لحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا .


وافادت الشرطة ان السائق فقد السيطرة على سيارته وانحرف نحو منطقة مفتوحة على جانب الشارع .



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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