تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-12 06:00:09 مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا |  2019-03-12 05:50:31 الطقس - ارتفاع الحرارة اليوم وامطار غدا الاربعاء |  2019-03-12 05:47:22 الملك الأردني يبحث فرص إحلال السلام في المنطقة |  2019-03-12 00:07:49 عقد راية الصلح بين مجموعة شبان من كفرمندا وسخنين |  2019-03-11 22:40:46 اصابة شاب باطلاق نار قرب حيفا |  2019-03-11 23:35:54 زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو |  2019-03-11 23:33:56 استطلاع: كاحول لافان سيحصل على 31 مقعدا والليكود 28 |  2019-03-11 23:26:56 يوم المرأة العالمي في مدرسة البصليّة شفاعمرو |  2019-03-11 22:22:02 شرطة كفركنا تفاجىء فتى من طرعان مصاب بمرض السرطان |  2019-03-11 22:19:57 نتنياهو يشارك في مراسم إبرام اتفاقية شامل مع بلدية القدس |  2019-03-11 19:42:57 التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان |  2019-03-11 18:26:16 اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب |  2019-03-11 19:20:39 غدا الثلاثاء:تمرين يحاكي سيناريو هزة أرضية وتسونامي في جميع انحاء البلاد |  2019-03-11 17:32:32 سقوط طائرة تابعة لشركة الكهرباء في جبل ميرون |  2019-03-11 17:26:42 صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - ارتفاع الحرارة اليوم وامطار غدا الاربعاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 توقعت دائرة الأرصاد  الجوية أن يكون الجو، اليوم  الثلاثاء، غائما جزئيا ربيعيا ولطيفا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



والأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم، ومغبرا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة نهارا ، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.


كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس المقبل، لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.




كلمات متعلقة

الطقس, -, ارتفاع, الحرارة, اليوم, وامطار, غدا, الاربعاء,

تابعونــا

مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق ذاتي مروع على شارع 77 مدخل مدينة طبريا 2019-03-12 | 06:00:09

لقي شاب مصرعه واصيب شخصان اخران بجراح متفاوته منها خطيرة , جراء تعرضهم صباح اليوم...

عقد راية الصلح بين مجموعة شبان من كفرمندا وسخنين عقد راية الصلح بين مجموعة شبان من كفرمندا وسخنين 2019-03-12 | 00:07:49

عقدت مساء اليوم الاثنين في كفر مندا راية الصلح بين مجموعة شبا من كفر مندا وشبان من...

اصابة شاب باطلاق نار قرب حيفا اصابة شاب باطلاق نار قرب حيفا 2019-03-11 | 22:40:46

أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء...

استطلاع: كاحول لافان سيحصل على 31 مقعدا والليكود 28 استطلاع: كاحول لافان سيحصل على 31 مقعدا والليكود 28 2019-03-11 | 23:33:56

يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة "ريشِت" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم،...

يوم المرأة العالمي في مدرسة البصليّة شفاعمرو يوم المرأة العالمي في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-03-11 | 23:26:56

في لفتة مميّزة ومبادرة جميلة، قامت مديرة مدرسة البصليّة المربية الفاضلة ياسمين...

شرطة كفركنا تفاجىء فتى من طرعان مصاب بمرض السرطان شرطة كفركنا تفاجىء فتى من طرعان مصاب بمرض السرطان 2019-03-11 | 22:22:02

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وصل صباح اليوم 11.3.19 ...

نتنياهو يشارك في مراسم إبرام اتفاقية شامل مع بلدية القدس نتنياهو يشارك في مراسم إبرام اتفاقية شامل مع بلدية القدس 2019-03-11 | 22:19:57

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الحكومة الاسرائيلية:"شارك رئيس الوزراء بنيامين...

التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان 2019-03-11 | 19:42:57

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تحقيق مع منتخب...

اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب 2019-03-11 | 18:26:16

جاء في بيان صادر عن مركز حيان:ان طواقم مركز حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج...

غدا الثلاثاء:تمرين يحاكي سيناريو هزة أرضية وتسونامي في جميع انحاء البلاد غدا الثلاثاء:تمرين يحاكي سيناريو هزة أرضية وتسونامي في جميع انحاء البلاد 2019-03-11 | 19:20:39

بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: *بلاغ للجمهور حول نشاط...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال شاب فتاة اغتصاب صبية الشمال احدى القرى العربية تمديد شرطة ماراتون رياضيات استعدادا بجروت غدا الاثنين الناصرة طلاب عملية طعن شارع يافا القدس اصابات فلسطيني شاب القدس الاقصى مظاهرة قرية نحف اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس امير دندن يعقوب شاهين عمار محد فلسطيني ليبي لقب محبوب العرب تتويج arab idol الشاب الموسم الرابع ام الفحم تخريج حفلات طلاب مدارس نعليمات خاصة لا صحافة لجنة اولياء امور طلاب بلدية محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة عماد نجار عيسى مصرع عمل ورشة انهيار جدار برديس حنا عرابة محمد نحف قرية انتظار 23 عاما زاهر سعيد تمام زوجان يرزقان طفلهما البكردهس سخنين اصابة سيارة خصوصية مستشفى الشرطة تحقق سائققتلى مصرع حادث طرق مروع اليقيعة الشرطة مصابين مستشفى الرامة 3 قتلى أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع لافتات على مداخل قرى واحة الصحراء رفض ظاهرة العنف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com