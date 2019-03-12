الطقس - ارتفاع الحرارة اليوم وامطار غدا الاربعاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ربيعيا ولطيفا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم، ومغبرا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة نهارا ، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة الخميس المقبل، لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.