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الملك الأردني يبحث فرص إحلال السلام في المنطقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مصدر أميركي مطلع إن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات بحثا فرص السلام بالشرق الأوسط مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن.


وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة جرى في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن.


واجتمع العاهل الأردني مع مايك بنس نائب الرئيس الأميركي يوم الاثنين. وقال مكتب بنس إنهما بحثا المعركة ضد متشددي تنظيم داعش وقرار ترامب إبقاء قوة صغيرة في سوريا.


والتقى الملك عبد الله أيضا بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.


وذكرت السفارة الأردنية في بيان أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وجهود محاربة الإرهاب في إطار نهج شامل، والتعاون الأردني-الأميركي في هذا الصدد.




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