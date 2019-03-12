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عقد راية الصلح بين مجموعة شبان من كفرمندا وسخنين



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عقدت مساء الاثنين في كفر مندا راية الصلح بين مجموعة شبان من كفر مندا وشبان من سخنين، بحضور رئيس مجلس كفر مندا السيد مؤنس عبد الحليم ورئيس مجلس المشهد السيد وجيه سليمان ووجهاء من سخنين وكفر مندا والمشهد.

وكان قد وقع خلاف بين الشبان قبل فترة ، وقد اتفق الطرفين احترام الصلح وحل النزاع.





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