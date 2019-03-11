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اصابة شاب باطلاق نار قرب حيفا



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أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم الاثنين في مدينة كريات اتا قرب مدينة حيفا .


الشاب نقل الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار قرب حيفا




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