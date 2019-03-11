اصابة, شاب, باطلاق, نار, قرب, حيفا,

الشاب نقل الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء اليوم الاثنين في مدينة كريات اتا قرب مدينة حيفا .

تابعونــا

استطلاع: كاحول لافان سيحصل على 31 مقعدا والليكود 28 2019-03-11 | 23:33:56 يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة "ريشِت" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم،...

يوم المرأة العالمي في مدرسة البصليّة شفاعمرو 2019-03-11 | 23:26:56 في لفتة مميّزة ومبادرة جميلة، قامت مديرة مدرسة البصليّة المربية الفاضلة ياسمين...

شرطة كفركنا تفاجىء فتى من طرعان مصاب بمرض السرطان 2019-03-11 | 22:22:02 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وصل صباح اليوم 11.3.19 ...

نتنياهو يشارك في مراسم إبرام اتفاقية شامل مع بلدية القدس 2019-03-11 | 22:19:57 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الحكومة الاسرائيلية:"شارك رئيس الوزراء بنيامين...

التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان 2019-03-11 | 19:42:57 جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تحقيق مع منتخب...

اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب 2019-03-11 | 18:26:16 جاء في بيان صادر عن مركز حيان:ان طواقم مركز حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج...

غدا الثلاثاء:تمرين يحاكي سيناريو هزة أرضية وتسونامي في جميع انحاء البلاد 2019-03-11 | 19:20:39 بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: *بلاغ للجمهور حول نشاط...

سقوط طائرة تابعة لشركة الكهرباء في جبل ميرون 2019-03-11 | 17:32:32 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن طائرة تابعة لشركة الكهرباء سقطت...

حقوق المواطن تلتمس للعليا ضد تعيين شومر ومحاكمته بتهمة قتل فلسطيني 2019-03-11 | 17:16:03 قدمت جمعية حقوق المواطن أمس الأحد (10.3.2019) التماسا باسمها واسم والديّ الشاب محمد...