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زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، في قاعة المؤتمرات داخل سانتياجو برنابيو، قدّم خلاله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كمدرب جديد للملكي.

وقرر بيريز إقالة سانتياجو سولاري، وتعيين زيدان لقيادة الريال الذي أصبح على أعتاب الخروج من الموسم خالي الوفاض. 
لحظات صعبة
وقال بيريز في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده في قاعة المؤتمرات داخل ملعب سانتياجو برنابيو: "نحن أبطال أوروبا، ومن الصعب أن يحقق أي نادٍ آخر ما حققناه".
وأضاف: "نعيش لحظات صعبة، ولكن أود أن أشيد بتحقيق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال 5 سنوات، هذا يثبت أن لدينا لاعبين استثنائيين".
وتابع: "أمام ريال مدريد تحديات كبيرة دائما، ويجب أن نضحي دوما من أجل الوصول بالنادي للامتياز".
وأكمل: "لعدة سنوات حققنا العديد من الألقاب والمجد، وبعد أن رأينا أن النادي لا يسير نحو الأفضل قررنا التغيير".
شكرًا سولاري
وأوضح رئيس الملكي: "نقدر ما قام به سولاري وتفانيه وتضحياته، فهو يعشق هذا النادي وحاول حتى اللحظات الأخيرة، ومن اليوم الأول لمحاولة إحداث التغيير، نشكره ونتمنى أن يستمر معنا في النادي".
وأتم تصريحاته: "قررنا في مجلس إدارة النادي بدء حقبة جديدة مليئة بالشغف بطموح عالٍ مع زيدان".
زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو




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