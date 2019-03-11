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استطلاع: كاحول لافان سيحصل على 31 مقعدا والليكود 28



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة "ريشِت" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب "كاحول لافان" سيحصل على واحد وثلاثين (31) مقعدا، يليه الليكود مع ثمانية وعشرين (28) مقعدا.

وهذه أعداد مقاعد باقي الأحزاب، حسب الاستطلاع:  الجبهة العربية للتغيير، وحزب العمل، وإيحود مِفلاغوت هيَمين: 7 مقاعد لكل منها. هيَمين هحَداش، وميرتس، ويهادوت هتوراة: 6 مقاعد لكل منها. التجمع والقائمة العربية الموحدة، وشاس: 5 مقاعد لكل منهما. كولانو، ويسرائيل بيتينو، وزيهوت: 4 مقاعد لكل منها.
استطلاع: كاحول لافان سيحصل على 31 مقعدا والليكود 28




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