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يوم المرأة العالمي في مدرسة البصليّة شفاعمرو



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في لفتة مميّزة ومبادرة جميلة، قامت مديرة مدرسة البصليّة المربية الفاضلة ياسمين خضر بالاحتفاء بمعلّمات المدرسة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من اذار وعلى رونقها الخاص...حيث قامت بتكريم المعلمّات بالكلمة الطيبة والورود والحلوى، كتعبير عن تقديرها لجهودهن في سبيل تهيئة أجيال المستقبل، بعظيم الإرادة والتصميم.

وقد شكرت المعلمات مديرة المدرسة على هذه اللّفتة القيّمة، وأثنت على كرمها المعهود، وتمنّت لها أن تبقى مثالا وقدوة للمرأة المعطاءة.
 وبهذه المناسبة نقول لكل النساء كل عام وأنتن بألف خير. أدامكن الله بكل خير وسعادة.




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