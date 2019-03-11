شرطة, كفركنا, تفاجىء, فتى, من, طرعان, مصاب, بمرض, السرطان,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وصل صباح اليوم 11.3.19 أفراد من مركز شرطة كفر كنا إلى مدرسة الفتى القاصر محمد أنور أبو جبل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات وهو في الصف الثالث ويدرس في المدرسة الابتدائية في البلدة والذي يعاني من مرض السرطان وقاموا بالعمل على مفاجأته.

هذا الصباح وصل أفراد من مركز شرطة كفر كنا الى المدرسة الإبتدائية في بلدة طرعان وقاموا بالعمل على مفاجأة محمد وزملائه فقاموا بإجراء نشاط ترفيهي احتوى عرض لمُهرجات له ولطلاب صفه والسفر في سيارة شرطة .وحضر الحدث رئيس المجلس المحلي وافراد شرطة من مركز شرطة كفر كنا الذين هنأوا محمد وتمنوا له الصحة والنجاح، في وقت لاحق صعد محمد على سيارة الشرطة وشارك بجولة في القرية.في النهاية تلقى محمد حقيبة شرطية كهدية تذكارية.وقد تأثرت عائلة محمد بشدة باللفتة التي قام بها افراد الشرطة في مركز شرطة كفر كنا ، وقال والده لافراد الشرطة: "أشكركم على نجاحكم على جعل ابني يبتسم".