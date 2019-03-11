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نتنياهو يشارك في مراسم إبرام اتفاقية شامل مع بلدية القدس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الحكومة الاسرائيلية:"شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا اليوم في مراسم إبرام اتفاق شامل مع بلدية القدس.

وحضر المراسم كل من وزير المالية موشيه كاخلون، ووزيرة البناء والإسكان يفعات شاشا بيتون ورئيس بلدية القدس موشيه ليؤون.
هذا وقال رئيس الوزراء نتنياهو:"إن اليهود قد بنوا في القدس قبل 3000 عام وها هم يبنون في أورشليم هذا اليوم. إن القدس ليست عبارة عن مستوطنة وإنما هي عاصمة إسرائيل الأبدية ومنذ 3000 عام. إنها جزء من خلودنا. ونحن ملتزمون بأورشليم".
كما أردف رئيس الوزراء نتنياهو قائلاً:
"نريد رفع شأن جيش الدفاع لذا طالبت خلال الأيام القليلة الماضية بنقل معرض جيش الدفاع، الذي كان من المقرر إقامته في منطقة هاشفيلا، إلا أننا اتخذنا قرارًا بنقله. لقد تحدثت مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع فقررنا نقل معرض جيش الدفاع الموسع إلى القدس. فبارك الله فيك يا أورشليم وبارك الله فيك يا جيش الدفاع".




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