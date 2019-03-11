نتنياهو, يشارك, في, مراسم, إبرام, اتفاقية, شامل, مع, بلدية, القدس,

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أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاماً بجراح وصفت بالمتوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار مساء...
يشير استطلاع للرأي العام نشرته قناة "ريشِت" إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم،...
في لفتة مميّزة ومبادرة جميلة، قامت مديرة مدرسة البصليّة المربية الفاضلة ياسمين...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:وصل صباح اليوم 11.3.19 ...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تحقيق مع منتخب...
جاء في بيان صادر عن مركز حيان:ان طواقم مركز حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: *بلاغ للجمهور حول نشاط...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن طائرة تابعة لشركة الكهرباء سقطت...
قدمت جمعية حقوق المواطن أمس الأحد (10.3.2019) التماسا باسمها واسم والديّ الشاب محمد...
قام مستوطنون، اليوم الاثنين، بوضع مادة لاصقة على باب مسجد الشيخ مكي بالقدس...