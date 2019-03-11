اصابات, متفاوتة, في, حادث, طرق, مروع, قرب, شعب,

جاء في بيان صادر عن مركز حيان:ان طواقم مركز حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج لخمسة مصابين في حادث طرق صعب على مدخل قرية شعب حيث تم نقلهم الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج .

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