تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-11 19:42:57 التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان |  2019-03-11 19:42:57 التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان |  2019-03-11 18:26:16 اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب |  2019-03-11 19:20:39 غدا الثلاثاء:تمرين يحاكي سيناريو هزة أرضية وتسونامي في جميع انحاء البلاد |  2019-03-11 17:32:32 سقوط طائرة تابعة لشركة الكهرباء في جبل ميرون |  2019-03-11 17:26:42 صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي |  2019-03-11 17:21:14 أسباب "خفية" لارتفاع ضغط الدم |  2019-03-11 17:19:45 ريفلين: لن يكون في اسرائيل مواطنون من الدرجة الثانية |  2019-03-11 15:51:27 صور - مستوطنون يغلقون باب مسجد بالقدس والشرطة تحقق |  2019-03-11 15:50:27 عالمان مصريان من ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية |  2019-03-11 14:50:17 استطلاع - أغلبية المواطنين العرب يسافرون في الازدحامات المرورية بشكل يومي ‎ |  2019-03-11 14:50:52 مؤسس طالبان كان يعيش على بعد أمتار من قاعدة أميركية |  2019-03-11 14:00:53 العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة |  2019-03-11 13:30:32 بازار خيري في مدرسة طرعان الثانوية |  2019-03-11 13:25:39 ملادينوف يصل غزة عبر معبر بيت حانون |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

غدا الثلاثاء:تمرين يحاكي سيناريو هزة أرضية وتسونامي في جميع انحاء البلاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:بلاغ للجمهور حول نشاط قوات الانقاذ والطوارئ في تمرين يحاكي سناريو هزة ارضية وتسونامي في شواطئ اسرائيل وفي المؤسسات التعليمية الذي سيُقام يوم غدٍ الثلاثاء 12.3.2019* 

سيقام يوم غد الثلاثاء بين الساعات 10:00-12:00 تمرين يحاكي سيناريو هزة أرضية وتسونامي في جميع انحاء البلاد.
*في إطار التمرين الذي تقوده لجنة توجيه تدمج بين الوزارات بهدف فحص جهوزية   الدولة لأحداث هزات ارضية بالتعاون مع  وزارة الثقافه والتعليم وشرطه اسرائيل سوف يقوم الطلاب بتمرين يحاكي حالة  اخلاء مُنظم  الى مراكز تجمع*.*هذا وستقوم شرطة اسرائيل بتمرين وفحص سيطرتها  وتحكمها على هذا السيناريو بما في ذلك توجيه الجمهور وحركة المرور*.*خلال التمرين سوف تقوم قيادة الجبهة الداخلية بتمرين تفعيل صفارات التسونامي الجديدة هذا الى جانب السلطات المحلية التي ستدير موضوع معالجة الجمهور وتوجيهه الى مراكز تجمع إمنه*.
 هذا التمرين يجري وفق خطة محددة ومسبق تهدف الى تطوير جهوزية طلاب المدارس والجمهور لهذا الموضوع الى جانب تطوير وتعزيز الجهوزية الميدلدانية لكافة أجهزة الطوارئ والانقاذ في الدولة  والتنسيق المطلوب بين هذه الأجهزة.
خلال التمرين الذي سيقام يوم غدٍ قرب الساعه 10:00 صباحا سوف تسمع صافرات انذار وصافرات التسونامي التي تم نشرها بشكل موسع في كافة إنحاء البلاد. هذا وستشهد الدولة حركه نشطة لقوات الانقاذ والطوارئ وقوات الامن والشرطة بالقرب من الشواطئ والمؤسسات التعليمية كما وسيتم اغلاق الطرق المركزية لفتره محدودة في الشوارع المحاذيه للشواطئ والمؤسسات التعليمية.
*اذا كان لديكم اي أستفسار حول الموضوع بامكانكم التوجه الى مركز المعلومات الوطني لشرطة اسرائيل على الرقم 110 وعلى مركز القيادة الجبهة الداخلية على الرقم 104*.




كلمات متعلقة

غدا, الثلاثاء:تمرين, يحاكي, سيناريو, هزة, أرضية, وتسونامي, في, جميع, انحاء, البلاد,

تابعونــا

التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان 2019-03-11 | 19:42:57

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تحقيق مع منتخب...

التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان التحقيق مع نائب وزير الصحة الحاخام يعقوب ليتسمان 2019-03-11 | 19:42:57

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تحقيق مع منتخب...

اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب اصابات متفاوتة في حادث طرق مروع قرب شعب 2019-03-11 | 18:26:16

جاء في بيان صادر عن مركز حيان:ان طواقم مركز حيان للعلاج المكثف قامت بتقديم العلاج...

سقوط طائرة تابعة لشركة الكهرباء في جبل ميرون سقوط طائرة تابعة لشركة الكهرباء في جبل ميرون 2019-03-11 | 17:32:32

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن طائرة تابعة لشركة الكهرباء سقطت...

حقوق المواطن تلتمس للعليا ضد تعيين شومر ومحاكمته بتهمة قتل فلسطيني حقوق المواطن تلتمس للعليا ضد تعيين شومر ومحاكمته بتهمة قتل فلسطيني 2019-03-11 | 17:16:03

قدمت جمعية حقوق المواطن أمس الأحد (10.3.2019) التماسا باسمها واسم والديّ الشاب محمد...

صور - مستوطنون يغلقون باب مسجد بالقدس والشرطة تحقق صور - مستوطنون يغلقون باب مسجد بالقدس والشرطة تحقق 2019-03-11 | 15:51:27

قام مستوطنون، اليوم الاثنين، بوضع مادة لاصقة على باب مسجد الشيخ مكي بالقدس...

استطلاع - أغلبية المواطنين العرب يسافرون في الازدحامات المرورية بشكل يومي ‎ استطلاع - أغلبية المواطنين العرب يسافرون في الازدحامات المرورية بشكل يومي ‎ 2019-03-11 | 14:50:17

الجمهور يقف في الاختناقات والازدحامات المرورية بشكل يومي. نحن جميعًا نعيش هذه...

خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل 2019-03-11 | 12:50:18

من المتوقع ان يتم الاعلان رسميا قريبا عن تغيير اسم مدينة نتسيرت عيليت الى الاسم...

منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت 2019-03-11 | 12:50:08

توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد مساء يوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية...

اعتقال شابين من المغار وشفاعمرو بعد مطاردة بوليسية واصطدام سيارتهما بدورية شرطة قرب حيفا اعتقال شابين من المغار وشفاعمرو بعد مطاردة بوليسية واصطدام سيارتهما بدورية شرطة قرب حيفا 2019-03-11 | 12:05:32

اعتقلت شرطة لواء الساحل شابين من المغار وشفاعمرو مشتبهين بالسرقة , وذلك قرب مفرق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids إطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلسهدم بيت النقب بيده تهديد غير المعترف بها السلطات مواطن يقوم اهله عراء احتفالية ابداعات الحادية عشر وزارة المعارف مار يوسف مدرسة طلاب اقرث مداهمة مصادرة مهجرة دائرة اراضي اسرائيل عناصر حطب معدات استياء عارم تهجير سياسةلهفيم حادث طرق اصابة متوسطة سيارة شاحنة الشرطة اسعاف العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط عائلة خربوش تلتقي لقاء بعد 40 عاما شتات لبنان مخيم ابناء عمومه مظاهرة القدس الاقصى اعتقال اطلاق سراح 6 معتقلي عكا جبل الشيخ يعج بالزوار جميع انحاء البلاد ثلوج تزلج عائلات منتزه شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث اصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق الطيبة اعتداء عنصري نساء عربيات نتانيا يهودي ضرب عصا مكنسة محجباتصلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار الليونز دوار نادي الناصرة مظاهرة حي مسمار بلدية الناصرة شريف زعبي مظاهرة تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com