غدا, الثلاثاء:تمرين, يحاكي, سيناريو, هزة, أرضية, وتسونامي, في, جميع, انحاء, البلاد,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:بلاغ للجمهور حول نشاط قوات الانقاذ والطوارئ في تمرين يحاكي سناريو هزة ارضية وتسونامي في شواطئ اسرائيل وفي المؤسسات التعليمية الذي سيُقام يوم غدٍ الثلاثاء 12.3.2019*

سيقام يوم غد الثلاثاء بين الساعات 10:00-12:00 تمرين يحاكي سيناريو هزة أرضية وتسونامي في جميع انحاء البلاد.*في إطار التمرين الذي تقوده لجنة توجيه تدمج بين الوزارات بهدف فحص جهوزية الدولة لأحداث هزات ارضية بالتعاون مع وزارة الثقافه والتعليم وشرطه اسرائيل سوف يقوم الطلاب بتمرين يحاكي حالة اخلاء مُنظم الى مراكز تجمع*.*هذا وستقوم شرطة اسرائيل بتمرين وفحص سيطرتها وتحكمها على هذا السيناريو بما في ذلك توجيه الجمهور وحركة المرور*.*خلال التمرين سوف تقوم قيادة الجبهة الداخلية بتمرين تفعيل صفارات التسونامي الجديدة هذا الى جانب السلطات المحلية التي ستدير موضوع معالجة الجمهور وتوجيهه الى مراكز تجمع إمنه*.هذا التمرين يجري وفق خطة محددة ومسبق تهدف الى تطوير جهوزية طلاب المدارس والجمهور لهذا الموضوع الى جانب تطوير وتعزيز الجهوزية الميدلدانية لكافة أجهزة الطوارئ والانقاذ في الدولة والتنسيق المطلوب بين هذه الأجهزة.خلال التمرين الذي سيقام يوم غدٍ قرب الساعه 10:00 صباحا سوف تسمع صافرات انذار وصافرات التسونامي التي تم نشرها بشكل موسع في كافة إنحاء البلاد. هذا وستشهد الدولة حركه نشطة لقوات الانقاذ والطوارئ وقوات الامن والشرطة بالقرب من الشواطئ والمؤسسات التعليمية كما وسيتم اغلاق الطرق المركزية لفتره محدودة في الشوارع المحاذيه للشواطئ والمؤسسات التعليمية.*اذا كان لديكم اي أستفسار حول الموضوع بامكانكم التوجه الى مركز المعلومات الوطني لشرطة اسرائيل على الرقم 110 وعلى مركز القيادة الجبهة الداخلية على الرقم 104*.