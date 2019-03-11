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صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي ابتاعت شركة نفيديا الامريكية شركة ميلانوكس الإسرائيلية لقاء 6.9 مليارات دولار  وتتخصص الشركات في مجال نقل المعلومات في الانترنت وتعد هذه الصفقة ثاني اكبر صفقة في تاريخ سوق التقنية العالية في البلاد وقال جنسن وانغ المدير العام لشركة انفيديا ان الشركة الاسرائيلية ستساعد في السيطرة والتحكم على في قاعدات البينات العملاقة وايجاد محرك للبحث في هذه القاعدات وتسريع وتيرة نقل البينات بين شبكات الحواسيب مما سيقلص نفقات المستهلكين.


وبدوره قال ايال فالدمان مؤسس الشركة الاسرائيلية ان الشركتين تتعاونان منذ زمن وانهما ستواصلان في المساهمة لبناء جهازي الحاسوب الاكثر سرعة في العالم واكدت شركة انفيديا انها ستواصل الاستثمار في اسرائيل التي تشكل احد اهم المراكز التكنولوجية في العالم .
صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي




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