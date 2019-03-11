صفقة, عملاقة, اخرى, في, مجال, الهاي, تيك, الاسرائيلي,

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صرح الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بان هناك خطابا عاما غير مقبول يتداول مؤخرا...
قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة المصرية إن 2 من علماء الزراعة المصريين على الأقل...
كشف كتاب صدر حديثا أن زعيم حركة طالبان الراحل، الملا محمد عمر، كان يعيش على بعد...
أفادت وكالة رويتز بأن الجهات المسؤولة عن التحقيق في حادث الطائرة الإثيوبية...
وصل نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الى...
بدأت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، الصيام الكبير الذي يعد أطول وأشد صوم...
في أول تعليق لها على فاجعة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تحطمت الأحد وخلفت...
أفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن إعصار "إيبرهارد" القوي دخل حاليا ألمانيا...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لو رشح نفسه لمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل،...
أعلنت الهيئة المنظمة للطيران في الصين اليوم الاثنين، إنها طلبت من شركات الطيران...