تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-11 17:32:32 سقوط طائرة تابعة لشركة الكهرباء في جبل ميرون |  2019-03-11 17:26:42 صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي |  2019-03-11 17:21:14 أسباب "خفية" لارتفاع ضغط الدم |  2019-03-11 17:19:45 ريفلين: لن يكون في اسرائيل مواطنون من الدرجة الثانية |  2019-03-11 15:51:27 صور - مستوطنون يغلقون باب مسجد بالقدس والشرطة تحقق |  2019-03-11 15:50:27 عالمان مصريان من ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية |  2019-03-11 14:50:17 استطلاع - أغلبية المواطنين العرب يسافرون في الازدحامات المرورية بشكل يومي ‎ |  2019-03-11 14:50:52 مؤسس طالبان كان يعيش على بعد أمتار من قاعدة أميركية |  2019-03-11 14:00:53 العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة |  2019-03-11 13:30:32 بازار خيري في مدرسة طرعان الثانوية |  2019-03-11 13:25:39 ملادينوف يصل غزة عبر معبر بيت حانون |  2019-03-11 12:50:18 خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل |  2019-03-11 13:03:52 تطوير دواء جديد قد ينقذ البشر من مرض قاتل |  2019-03-11 12:55:38 الكنيسة الأرثوذكسية : بدء الصوم الكبير |  2019-03-11 12:50:08 منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك الفنان المصري أحمد حلمي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له برفقة شقيقه الأكبر خالد، وذلك للمرة الأولى.

أحمد حلمي، علق على الصورة قائلًا: «أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا في النظارة... أحلى حاجه أن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ.. بيكون صاحب كمان.. ياسلاااام .. يا ما خلاني أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالوده».
من ناحية أخرى، أعلن الفنان أحمد حلمي، رسميا عن بدء تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم «خيال مآته»، وذلك عبر خاصية الاستوري، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، والفيلم من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إنتاج وليد صبري.
وعرض لأحمد حلمي، ضمن مهرجان شرم الشيخ فيلم The Crew، وهو من بطولة يسرا  ومنى زكي وشريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما في مصر، أمثال جابي خوري، ووحيد حامد، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري
الفنان المصري يواصل تصوير برنامج Arabs Got Talent، والذي يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم البرنامج إلى جانب إلى كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والإعلامي اللبناني علي جابر.
أحمد حلمي ينشر صورة شقيقه للمرة الأولى




كلمات متعلقة

أحمد, حلمي, ينشر, صورة, شقيقه, للمرة, الأولى,

تابعونــا

هل تفعلها نجوى كرم وتتزوج قريباً ؟ هل تفعلها نجوى كرم وتتزوج قريباً ؟ 2019-03-11 | 15:50:43

حلّت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ضيفة على برنامج "CarpoolKaraoke" بالعربي، وتكلمت كرم...

صور - راغب علامة وشقيقه على الثلج.. والشبه صادم صور - راغب علامة وشقيقه على الثلج.. والشبه صادم 2019-03-11 | 14:50:04

نشر الفنّان راغب علامة صورة تجمعه بشقيقه وذلك خلال تواجدهما في لبنان في إحدى...

اليسا تعايد هيفا وهبي بعيد ميلادها: “لا يوجد أحد مثلك” اليسا تعايد هيفا وهبي بعيد ميلادها: “لا يوجد أحد مثلك” 2019-03-11 | 14:00:09

توجّهت الفنانة إليسا بالتهنئة للفنانة هيفا وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، حيث انها...

حوراني تصدم العالم..هل ذهبت لمصفف الشعر بحمالة صدر؟ حوراني تصدم العالم..هل ذهبت لمصفف الشعر بحمالة صدر؟ 2019-03-11 | 12:57:37

صدمت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني متابعينها بنشرها فيديو على حسابها الخاص...

فاتح سلمان العكيد الجديد لباب الحارة.. وهذه التفاصيل فاتح سلمان العكيد الجديد لباب الحارة.. وهذه التفاصيل 2019-03-11 | 11:51:34

منذ انطلاقة مسلسل "باب الحارة"، احتلت شخصية "العكيد" قلوب المشاهدين، وكانت الأكثر...

تامر هجرس وأسرته في رحلة تزلج على الجليد.. صور تامر هجرس وأسرته في رحلة تزلج على الجليد.. صور 2019-03-11 | 10:04:57

شارك الفنان المصري تامر هجرس، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور...

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في سهرة صاخبة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في سهرة صاخبة 2019-03-11 | 08:34:03

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعيد ميلادها في سهرة صاخبة بأحد الملاهي...

حفل زفاف المخرج أحمد حلمي وهيا صقر بحضور الفنانين حفل زفاف المخرج أحمد حلمي وهيا صقر بحضور الفنانين 2019-03-10 | 23:38:53

احتفل المخرج أحمد حلمي، نجل المنتجة منال العادلي، بزفافه على هيا صقر ابنة رجل...

حسين الجسمي يختتم "الميدان 2019" بأغنية "خمسين عام"‎ حسين الجسمي يختتم "الميدان 2019" بأغنية "خمسين عام"‎ 2019-03-09 | 19:53:49

إختتم الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي "السفير فوق العادة للنوايا الحسنة" حفل...

"ولاد الحرام" تتألق على يوتيوب في أقل يومين (فيديو) "ولاد الحرام" تتألق على يوتيوب في أقل يومين (فيديو) 2019-03-08 | 16:58:59

حققت أغنية جديدة للنجم اللبناني، وائل كفوري، نجاحا ملحوظا وسريعا بعد ساعات من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف التأمين الوطني ملايين نصب احتيال شبكة سرقة مبالغ شيكل كفرمندا حيفا مشتبهون مصرع امرأة سيارة حادث طرق مروع شارع العرفا 90 جنوب البلاد طرق مروع المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت مسجد رخمة غير معترف بها النقب جرافات السلطات الاسرائيلية المدرسة الرثوذكسية حيفا تخريج الفوج من طلابها ال 61 مدينة حيفا تخليص علقوا سيارات اطفال حضانات غمرتها مياه الامطار مركز البلاد طواقم الاطفاءصلاة التراويح مشاركة واسعة مسجد الفارق مدينة ام الفحم محمد عمر ابو ريا اطلاق نار انتقاما اسراء عابد الناصرة القاء زجاجات حارقة كيبوتس اشبل محكمة العمل القطرية عودة ممتحني السياقة لمزاولة عملهم اعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي احتراق 3 سيارات شارع هرتسوغ اطفاء اخماد مدينة عكا الشرطة تحقق بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشمانشستر سيتيوست بروميتش ألبيونالدوري الانجليزيمشاهدة مانشستر سيتي مباشر مشاهدة وستالطفلة بيسان محمد محاجنة ام الفحم اصغر مولودة هيليل يافيه مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com