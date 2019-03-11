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أسباب "خفية" لارتفاع ضغط الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



من المعروف أن لارتفاع ضغط الدم أسباب معروفة تتعلق بالنظام الغذائي والتمرينات الرياضية وعادات النوم، إلا أن هناك عادات أخرى لا يعرفها كثيرون تزيد من مضاعفات هذا المرض.

وأشار موقع "فوكس نيوز" إلى أن هناك أربع عادات لها تأثير سلبي على ضغط الدم وهي:
العقاقير 
يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، كتلك التي تستعمل لعلاج الأوجاع والآلام البسيطة، أن يلاحظوا ارتفاعا في ضغط الدم لديهم.
ويقول الأطباء إن العقاقير المضادة للالتهابات أو الاحتقان، أو تلك المستخدمة في تحديد النسل، بالإضافة إلى أدوية السرطان والمنشطات، يمكن أن تساهم في زيادة ضغط الدم.
القهوة والشاي
يساهم الكافيين الموجود في القهوة ومشروبات عدة أخرى، في ارتفاع ضغط الدم. ومن هنا ينصح الأطباء بألا تتجاوز نسبة الكافيين اليومية 300 ميلي غرام، أي حوالي فنجانين إلى 3 من القهوة يوميا.
أسباب "خفية" لارتفاع ضغط الدم




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