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ريفلين: لن يكون في اسرائيل مواطنون من الدرجة الثانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بان هناك خطابا عاما غير مقبول يتداول مؤخرا تجاه مواطني اسرائيل العرب مؤكدا ان دولة اسرائيل تقيم المساواة التامة لجميع مواطنيها ولن يكون هناك ابدا مواطنون من الدرجة الثانية .مؤكدا ان الكل سواسية في الادلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع . واعرب الرئيس ريفلين عن امله في ان يرى النور اليوم الذي سنستطيع ان نعلن فيه نهاية الحروب وسفك الدماء بين الاسرائيليين والعرب .

وجاءت اقوال رئيس الدولة في سياق كلمة القاها اليوم امام مؤتمر عقد في معهد ترومان في الجامعة العبرية باورشليم القدس بمناسبة مرور 40 عاما على توقيع معاهدة السلام بين اسرائيل والمصر.
ويرى مراقبون ان الرئيس ريفيلين وجه في اقواله هذه انتقادا مبطنا الى رئيس الوزراء نتنياهو الذي قال ان اسرائيل ليست دولة جميع مواطنيها وانما الدولة القومية للشعب اليهودي.كما وردت اقوال رئيس الدولة في تغريدة بحسابه على موقع تويتر.
ريفلين: لن يكون في اسرائيل مواطنون من الدرجة الثانية




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