حقوق, المواطن, تلتمس, للعليا, ضد, تعيين, شومر, ومحاكمته, بتهمة, قتل, فلسطيني,

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قام مستوطنون، اليوم الاثنين، بوضع مادة لاصقة على باب مسجد الشيخ مكي بالقدس...
الجمهور يقف في الاختناقات والازدحامات المرورية بشكل يومي. نحن جميعًا نعيش هذه...
من المتوقع ان يتم الاعلان رسميا قريبا عن تغيير اسم مدينة نتسيرت عيليت الى الاسم...
توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد مساء يوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية...
اعتقلت شرطة لواء الساحل شابين من المغار وشفاعمرو مشتبهين بالسرقة , وذلك قرب مفرق...
كشفت الشرطة في رام الله، اليوم، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار من منزل...
الزوجان وسام 42 عاما وساهرة 41 عاما فارس من بلدة حرفيش يرزقان بابنتهما البكر ميا بعد...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا...
اعتقل عناصر الشرطة والامن في مطار اللد شابا 21 عاما من المركز في مطار اللد بعد...
تستمر اليوم التشويشات في حركة القطارات بحيث يتوقف العمل على خطي "كرميئيل - حوف...