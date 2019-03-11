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زيدان على أعتاب العودة لريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد ريال مدريد للإعلان خلال ساعات قليلة، عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق، بعد الاستقرار على الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري. ونشرت صحيفة ليكيب، نبأ عاجلا عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان "زيدان يعود لريال مدريد لخلافة سولاري". وأضافت: "في مفاجأة كبيرة سيعود الفرنسي زيدان لتدريب الفريق الملكي، وسيقود مران الفريق صباح غد الثلاثاء". وأكدت أن إدارة ريال مدريد استقرت على إقالة سانتياجو سولاري، مساء اليوم الإثنين، بعد اجتماع عاجل بين مسؤولي النادي. ولفتت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تواصل مع "زيزو" منذ ساعات، وطالبه الأخير بالتمهل قليلا قبل أن يعلن عن موافقته. وأوضحت أن زين الدين زيدان رحل عن قيادة الميرنجي، صيف العام الماضي، بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، وذلك رغم تبقي موسمين في عقده القديم مع النادي الذي كان سينتهي في صيف 2020.  من جانبها نقلت صحيفة ماركا عن البرنامج التليفزيوني "جوجونيس" أن ريال مدريد سيعلن عن عودة زين الدين زيدان رسميا، في الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش. ولفتت أن زيدان يعد الخيار المفضل لرئيس ريال مدريد، بعدما خرج الفريق من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وبات بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني.
زيدان على أعتاب العودة لريال مدريد




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