صور - مستوطنون يغلقون باب مسجد بالقدس والشرطة تحقق

قام مستوطنون، اليوم الاثنين، بوضع مادة لاصقة على باب مسجد الشيخ مكي بالقدس القديمة.

وعلمت وكالة الانباء الفلسطينية معا أن المسؤولين عن فتح وإغلاق مسجد الشيخ مكي"فوجئوا لدى توجههم لفتحه كالمعتاد بوجود مادة لاصقة على الباب وبشكل خاص عند القفل وفي محيطه، وعلى الفور تمكنوا من اعادة فتحه وإزالة المادة اللاصقة.وأوضح شهود عيان أنه تم ابلاغ الشرطة بالأمر، ووحضرت الى الموقع وقامت بتصوير الباب.وأِشار الشهود الى وجود بؤرة استيطانية ملاصقة لمسجد "الشيخ مكي" بالقدس القديمة.