تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-11 15:51:27 صور - مستوطنون يغلقون باب مسجد بالقدس والشرطة تحقق |  2019-03-11 15:50:27 عالمان مصريان من ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية |  2019-03-11 14:50:17 استطلاع - أغلبية المواطنين العرب يسافرون في الازدحامات المرورية بشكل يومي ‎ |  2019-03-11 14:50:52 مؤسس طالبان كان يعيش على بعد أمتار من قاعدة أميركية |  2019-03-11 14:00:53 العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة |  2019-03-11 13:30:32 بازار خيري في مدرسة طرعان الثانوية |  2019-03-11 13:25:39 ملادينوف يصل غزة عبر معبر بيت حانون |  2019-03-11 12:50:18 خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل |  2019-03-11 13:03:52 تطوير دواء جديد قد ينقذ البشر من مرض قاتل |  2019-03-11 12:55:38 الكنيسة الأرثوذكسية : بدء الصوم الكبير |  2019-03-11 12:50:08 منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت |  2019-03-11 12:05:32 اعتقال شابين من المغار وشفاعمرو بعد مطاردة بوليسية واصطدام سيارتهما بدورية شرطة قرب حيفا |  2019-03-11 11:57:41 توضيح رسمي من بوينغ بعد فاجعة الطائرة الإثيوبية |  2019-03-11 11:47:36 سماعات الأذن والنوم.. شاب يدفع ثمن "الخطأ المدمر" غاليا |  2019-03-11 11:43:08 زيدان يحسم موقفه ويرفض تدريب ريال مدريد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - مستوطنون يغلقون باب مسجد بالقدس والشرطة تحقق



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام مستوطنون، اليوم الاثنين، بوضع مادة لاصقة على باب مسجد الشيخ مكي بالقدس القديمة.



وعلمت وكالة الانباء الفلسطينية معا أن المسؤولين عن فتح وإغلاق مسجد الشيخ مكي"فوجئوا لدى توجههم لفتحه كالمعتاد بوجود مادة لاصقة على الباب وبشكل خاص عند القفل وفي محيطه، وعلى الفور تمكنوا من اعادة فتحه وإزالة المادة اللاصقة.


وأوضح شهود عيان أنه تم ابلاغ الشرطة بالأمر، ووحضرت الى الموقع وقامت بتصوير الباب.

وأِشار الشهود الى وجود بؤرة استيطانية ملاصقة لمسجد "الشيخ مكي" بالقدس القديمة.




كلمات متعلقة

صور, -, مستوطنون, يغلقون, باب, مسجد, بالقدس, والشرطة, تحقق,

تابعونــا

استطلاع - أغلبية المواطنين العرب يسافرون في الازدحامات المرورية بشكل يومي ‎ استطلاع - أغلبية المواطنين العرب يسافرون في الازدحامات المرورية بشكل يومي ‎ 2019-03-11 | 14:50:17

الجمهور يقف في الاختناقات والازدحامات المرورية بشكل يومي. نحن جميعًا نعيش هذه...

خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل 2019-03-11 | 12:50:18

من المتوقع ان يتم الاعلان رسميا قريبا عن تغيير اسم مدينة نتسيرت عيليت الى الاسم...

منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت 2019-03-11 | 12:50:08

توقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد مساء يوم الأربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية...

اعتقال شابين من المغار وشفاعمرو بعد مطاردة بوليسية واصطدام سيارتهما بدورية شرطة قرب حيفا اعتقال شابين من المغار وشفاعمرو بعد مطاردة بوليسية واصطدام سيارتهما بدورية شرطة قرب حيفا 2019-03-11 | 12:05:32

اعتقلت شرطة لواء الساحل شابين من المغار وشفاعمرو مشتبهين بالسرقة , وذلك قرب مفرق...

سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار في رام الله سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار في رام الله 2019-03-11 | 11:22:02

كشفت الشرطة في رام الله، اليوم، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دولار من منزل...

بعد علاج 20 عاما- وسام وساهرة (42 و 41 عاما) عامر من حرفيش يرزقان بطفلتهما البكر بحمل وولادة طبيعيين بعد علاج 20 عاما- وسام وساهرة (42 و 41 عاما) عامر من حرفيش يرزقان بطفلتهما البكر بحمل وولادة طبيعيين 2019-03-11 | 11:00:27

الزوجان وسام 42 عاما وساهرة 41 عاما فارس من بلدة حرفيش يرزقان بابنتهما البكر ميا بعد...

المطران عطا الله حنا:نرفض اية صفقات مشبوهة هدفها تصفية القضية المطران عطا الله حنا:نرفض اية صفقات مشبوهة هدفها تصفية القضية 2019-03-11 | 10:47:18

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا...

صور - اعتقال شاب بشبهة محاولة تهريب 400 غرام كوكائين بعد تخزينها بكبسولات صغيرة وابتلاعها صور - اعتقال شاب بشبهة محاولة تهريب 400 غرام كوكائين بعد تخزينها بكبسولات صغيرة وابتلاعها 2019-03-11 | 10:37:41

اعتقل عناصر الشرطة والامن في مطار اللد شابا 21 عاما من المركز في مطار اللد بعد...

استمرار التشويشات في حركة القطارات على خطي "كرميئيل - حوف هكرميل" و"ريشونيم - اللد" بسبب الاجراءات النقابية استمرار التشويشات في حركة القطارات على خطي "كرميئيل - حوف هكرميل" و"ريشونيم - اللد" بسبب الاجراءات النقابية 2019-03-11 | 09:58:35

تستمر اليوم التشويشات في حركة القطارات بحيث يتوقف العمل على خطي "كرميئيل - حوف...

بعد انتظار دام 10 سنوات ... سيدة من مدينة جنين تنجب 3 توائم بعد انتظار دام 10 سنوات ... سيدة من مدينة جنين تنجب 3 توائم 2019-03-11 | 09:56:41

وضعت سيدة من مدينة جنين،الأحد، ثلاث توائم “بنات”، بعد إنتظار 10 سنوات ، عن طريق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصطفى نمر شعفاط اطلاق نار دهس عناصر امن القدس امن قوات الجيش نتناياهو منظار مفلق يراقب الجيش غزة بيرتس عمير الجولانغضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةطعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا تخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية انجاز غيداء زعبي مركز سلطة محلية مؤتمرتأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام اصابة خطيرة متوسطة حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب عبلين قرية اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com