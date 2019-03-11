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"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL"



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"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" 


شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة


شركة منتجات الانتي ايجينج والتغذية المتطورة تطلق منتجاتها الجديدة في البلاد 

ضمن لقاء مع الصحافة العربية ومدونات من المجتمع العربي 

ضمن لقاء صحفي اقيم اليوم في مطعم صيدا في شفاعمرو عرض  السيد داني بيلد –مدير شركة جينيس في البلاد  منتجات الشركة الجديدة موضحا ميزاتها واهمية استخدامها لتحارب التقدم في العمر لدى النساء والرجال على حد سواء .


تدمج "جلوبال جنسيس" بين احدث التطورات والتقدم العلمي الرائد في سلسلة منتجاتها التي تركزّ على تحسين جودة الحياة على مستوى الشكلية ومستوى التوازن الغذائي.


تنشط الشركة في ثلاثة مجالات أساسية – مستحضرات تعيق ظهور التقدم بالسنّ (أنتي ايجينغ) عبر تغذية خارجية، مستحضارت تعيق ظهور التقدم بالسنّ عبر تغذية داخلية، تغذية متقدمة ورقابة الوزن

فيما يلي بعض المنتجات 

قناع للبشره  Luminesce   من بيت  JEUNESSE GLOBAL.

قناع الوجه Luminesce

يجمع بين مضادات الأكسدة الناجعة والتكنولوجيا المتطوّرة لعوامل تقدّم العمر، ليقدّم لكم قناع متطوّر للوجه، يزيد من جمال وتوازن البشرة – حتى بعد إزالتها. تكمن تركيبتنا الخاصة هذه في المكوّنات النباتية الاستوائية المتوفرة في غابات الأنديم. ترتبط هذه المكونات


النباتية بالمساحة الخارجية للبشرة وتشدّها بشكل فوري وتقوم في الوقت ذاته بنشر الترطيب الضروري لتصحيح البشرة. قدّموا لنفسكم دلالً فاخرًا بمستوى منتجعات الجمال من خلال القناع الغني بالفيتامينات

نحن نستعيد الشباب من جديد


سيروم لتجديد الخلايا  Luminesce من شركة  JEUNESSE GLOBAL


مظهر لامع  ومشرق   يحارب التقدم بالعمر يرتكز على التكنولوجيا الأكثر تطورًا سيروم تجديد الخلايا  المُنتج المضاد للشيخوخة الأوّل من نوعه الذي يدعم قدرة جسمكم الطبيعية على تجديد وتصحيح واستعادة المظهر الشاب للجلد. سيروم تجديد الخلايا ™LUMINESCE يؤدي الى ثورة لطيفية في جلدكم ويخفف مظهر التجاعيد الى الحد الأدنى. تمتعوا بمظهر أكثر شبابًا وصحة وإشراقة، وشاهدوا كيف يساعدكم هذا السيروم الثوري على استعادة


بشرتكم للحياة. لمظهر مشرق وناعم وأكثر تجانسًا. الصيغة الأكثر تطورًا للعناية بالجلد


والتي تخفف بشكل كبير وملحوظ ظهور التجاعيد، ويعمل بشكل متواصل على مساعدتكم في استعادة الشعور بالثقة بالنفس بواسطة النتائج المذهلة والآمنة التي تحصلون عليها.
"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL"




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