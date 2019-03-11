"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL"

شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورةشركة منتجات الانتي ايجينج والتغذية المتطورة تطلق منتجاتها الجديدة في البلادضمن لقاء مع الصحافة العربية ومدونات من المجتمع العربيضمن لقاء صحفي اقيم اليوم في مطعم صيدا في شفاعمرو عرض السيد داني بيلد –مدير شركة جينيس في البلاد منتجات الشركة الجديدة موضحا ميزاتها واهمية استخدامها لتحارب التقدم في العمر لدى النساء والرجال على حد سواء .تدمج "جلوبال جنسيس" بين احدث التطورات والتقدم العلمي الرائد في سلسلة منتجاتها التي تركزّ على تحسين جودة الحياة على مستوى الشكلية ومستوى التوازن الغذائي.تنشط الشركة في ثلاثة مجالات أساسية – مستحضرات تعيق ظهور التقدم بالسنّ (أنتي ايجينغ) عبر تغذية خارجية، مستحضارت تعيق ظهور التقدم بالسنّ عبر تغذية داخلية، تغذية متقدمة ورقابة الوزنفيما يلي بعض المنتجاتقناع للبشره Luminesce من بيت JEUNESSE GLOBAL.قناع الوجه Luminesceيجمع بين مضادات الأكسدة الناجعة والتكنولوجيا المتطوّرة لعوامل تقدّم العمر، ليقدّم لكم قناع متطوّر للوجه، يزيد من جمال وتوازن البشرة – حتى بعد إزالتها. تكمن تركيبتنا الخاصة هذه في المكوّنات النباتية الاستوائية المتوفرة في غابات الأنديم. ترتبط هذه المكوناتالنباتية بالمساحة الخارجية للبشرة وتشدّها بشكل فوري وتقوم في الوقت ذاته بنشر الترطيب الضروري لتصحيح البشرة. قدّموا لنفسكم دلالً فاخرًا بمستوى منتجعات الجمال من خلال القناع الغني بالفيتاميناتنحن نستعيد الشباب من جديدسيروم لتجديد الخلايا Luminesce من شركة JEUNESSE GLOBALمظهر لامع ومشرق يحارب التقدم بالعمر يرتكز على التكنولوجيا الأكثر تطورًا سيروم تجديد الخلايا المُنتج المضاد للشيخوخة الأوّل من نوعه الذي يدعم قدرة جسمكم الطبيعية على تجديد وتصحيح واستعادة المظهر الشاب للجلد. سيروم تجديد الخلايا ™LUMINESCE يؤدي الى ثورة لطيفية في جلدكم ويخفف مظهر التجاعيد الى الحد الأدنى. تمتعوا بمظهر أكثر شبابًا وصحة وإشراقة، وشاهدوا كيف يساعدكم هذا السيروم الثوري على استعادةبشرتكم للحياة. لمظهر مشرق وناعم وأكثر تجانسًا. الصيغة الأكثر تطورًا للعناية بالجلدوالتي تخفف بشكل كبير وملحوظ ظهور التجاعيد، ويعمل بشكل متواصل على مساعدتكم في استعادة الشعور بالثقة بالنفس بواسطة النتائج المذهلة والآمنة التي تحصلون عليها.