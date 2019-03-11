تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-11 15:51:27 صور - مستوطنون يغلقون باب مسجد بالقدس والشرطة تحقق |  2019-03-11 15:50:27 عالمان مصريان من ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية |  2019-03-11 14:50:17 استطلاع - أغلبية المواطنين العرب يسافرون في الازدحامات المرورية بشكل يومي ‎ |  2019-03-11 14:50:52 مؤسس طالبان كان يعيش على بعد أمتار من قاعدة أميركية |  2019-03-11 14:00:53 العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة |  2019-03-11 13:30:32 بازار خيري في مدرسة طرعان الثانوية |  2019-03-11 13:25:39 ملادينوف يصل غزة عبر معبر بيت حانون |  2019-03-11 12:50:18 خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل |  2019-03-11 13:03:52 تطوير دواء جديد قد ينقذ البشر من مرض قاتل |  2019-03-11 12:55:38 الكنيسة الأرثوذكسية : بدء الصوم الكبير |  2019-03-11 12:50:08 منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت |  2019-03-11 12:05:32 اعتقال شابين من المغار وشفاعمرو بعد مطاردة بوليسية واصطدام سيارتهما بدورية شرطة قرب حيفا |  2019-03-11 11:57:41 توضيح رسمي من بوينغ بعد فاجعة الطائرة الإثيوبية |  2019-03-11 11:47:36 سماعات الأذن والنوم.. شاب يدفع ثمن "الخطأ المدمر" غاليا |  2019-03-11 11:43:08 زيدان يحسم موقفه ويرفض تدريب ريال مدريد |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة يوفنتوس، في إياب دور ال16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وشهدت قائمة الروخي بلانكوس، غياب دييجو كوستا، لوكاس هيرنانديز، فيليبي لويس وتوماس بارتي، فيما تواجد دييجو جودين، مدافع الفريق، بعدما كان مهددًا بالغياب عن المباراة للإصابة.


وجاءت قائمة الأتلتي كالتالي:


حراسة المرمى: أدان، أوبلاك، أليكس.


الدفاع: جودين، أرياس، سافيتش، خوانفران، خيمينيز، مونتيرو.


الوسط: كوكي، ساؤول، توماس ليمار، فيتولو، ميكيل كارو، خواكين.


الهجوم: جريزمان، كالينيتش، كوريا، موراتا.


وانتهى لقاء الذهاب بتفوق أتلتيكو مدريد على ملعبه بثنائية من دون رد.

 




كلمات متعلقة

سيميوني, يعلن, قائمة, أتلتيكو, مدريد, لمواجهة, يوفنتوس,

تابعونــا

نيمار.. أراد الخروج من ظل ميسي فأصابته "اللعنة" نيمار.. أراد الخروج من ظل ميسي فأصابته "اللعنة" 2019-03-11 | 14:50:44

عاش عشاق نادي برشلونة مسلسلا طويلا ودراماتيكيا صيف عام 2017، عندما ضجت وسائل...

الأوضاع تزداد سوءا في الريال.. نجما الفريق يتشاجران في التدريبات الأوضاع تزداد سوءا في الريال.. نجما الفريق يتشاجران في التدريبات 2019-03-11 | 14:00:14

يبدو أن انتكاسة الخروج من دوري أبطال أوروبا، لا تزال تلقي بظلالها على ريال مدريد،...

زيدان يحسم موقفه ويرفض تدريب ريال مدريد زيدان يحسم موقفه ويرفض تدريب ريال مدريد 2019-03-11 | 11:43:08

كشف تقرير صحفي إسباني، حقيقة موافقة الفرنسي زين الدين زيدان، على العودة لتولي...

زيارة قد تمهد لـ"جمع الشمل" بين زيدان ورونالدو زيارة قد تمهد لـ"جمع الشمل" بين زيدان ورونالدو 2019-03-11 | 10:22:44

بعد تقارير إعلامية ربطته بنادي ريال مدريد الإسباني، عاد المدرب الفرنسي المخضرم...

بعد ال 5 السابقين.. مارادونا يعترف بأبوة 3 أبناء غير شرعيين بعد ال 5 السابقين.. مارادونا يعترف بأبوة 3 أبناء غير شرعيين 2019-03-11 | 10:02:23

اعترف النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، بأبوته لثلاثة أولاد ولدوا في دولة كوبا،...

سولاري: سأموت مع لاعبي ريال مدريد سولاري: سأموت مع لاعبي ريال مدريد 2019-03-11 | 08:32:52

أبرز الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، صعوبة الفوز على بلد الوليد (4/1)،...

ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية ضد بلد الوليد ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات برباعية ضد بلد الوليد 2019-03-10 | 23:47:45

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات مرة أخرى بالفوز على بلد الوليد بنتيجة (4-2) خلال...

خطوة مفاجئة تُقرب زيدان من العودة إلى تورينو خطوة مفاجئة تُقرب زيدان من العودة إلى تورينو 2019-03-10 | 14:35:45

عزز الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، الشائعات حول...

كوتينيو يقترب من خيانة مزدوجة كوتينيو يقترب من خيانة مزدوجة 2019-03-10 | 11:59:23

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح فريق برشلونة الإسباني،...

رد حاسم من جوارديولا حول شائعات تدريب يوفنتوس رد حاسم من جوارديولا حول شائعات تدريب يوفنتوس 2019-03-10 | 10:09:22

رد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء ترشيحه لتولي تدريب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن عمال عرب ديمونا يهودي عنصري قومي اصابة تصريح مدعي تخليص طفل يد علقت داخل مضخة فندق البحر الميت بركة سباحة انقاذ اسعافانخفاض اسعار الوقود البنزين لتر البلاد بداية الشهر القادم شاهدوا فيديو الاجاويدكفر قاسم مسيرة ذكرى شهداء بالروح بالدم نفديك يا شهيد روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي امطار الخير شوارع تغمر فياضانات غرق سيارات مياه سيول الناصرة الناصرة حي اسبانيولي مسدس مشط الشرطة اعتقال شابين تفتيش بيت بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف المدارس الكنسية الاهلية المسيحية وزارة المعارف تحويل مبلغ 50 مليون ميزانية موقف الشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة مسدسان بندقيتان سلاح ذخيرة كفر قرع بيت تفتيش شرطة اعتقال شاب مشتبه انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده مدرسة البخاري عرابة تحتفل تخريج فوج جديد من طلابها شهادات ثواني عشر ام الحيران جنازة اشلهيد ابو القيعان يعقوب المربي مشاركة واسعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com