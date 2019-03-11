هل, تفعلها, نجوى, كرم, وتتزوج, قريباً, ؟,

حلّت الفنانة اللبنانية نجوى كرم ضيفة على برنامج "CarpoolKaraoke" بالعربي، وتكلمت كرم للمرة الأولى عن الارتباط زالزواج، وصرحت أنّ هناك شخص تعرفه من زمن طويل اعترف لها بحبه هو من الدائرة المقرّبة منها. لكنها رفضت ان تصرّح عن تاريح هذا الامر وان دخلت على علاقة مع هذا الرجل او انه اصبح من الماضي.

وفي سؤال لها عن زواجها، لم تنفِ نجوى كرم ولم تستبعد ان يحدث قريباً ووعد مقدم البرنامج هشام الهويش انها ستدعوه الى حفل الزفاف