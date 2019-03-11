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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لحادث مرعب، يسقط فيه طفل في الثانية من عمره...
انقضّت سمكة قرش بفكها المفترس على كتف صياد محترف حاول مساعدتها في العودة إلى...
نشرت لجنة التحقيق الروسية مقطع فيديو لشقة في موسكو، احتجزت فيها طفلة في ظروف صعبة...
نتحدث دائما عن الأوزان عند وصف "الأجسام الثقيلة"، ونندهش إلى حد الانبهار حين نشاهد...
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هنأ رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو" الموجود بالمحطة الفضائية الدولية، جميع...
نشرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أول مشاركة لها على تطبيق إنستغرام أثناء...
استيقظت مدينة إسطنبول التركية، صباح الخميس، على مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 أشخاص،...
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