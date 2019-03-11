صور - راغب علامة وشقيقه على الثلج.. والشبه صادم

نشر الفنّان راغب علامة صورة تجمعه بشقيقه وذلك خلال تواجدهما في لبنان في إحدى المناطق المغطاة بالثلوج عبر حسابه على موقع الصور انستقرام.

وعلّق على الصورة قائلاً: «الرابط الأقوى بين الأشقاء يستند على الصداقة مدى الحياة والاحترام والولاء والحب الحقيقي لبعضهم البعض».وكان راغب قد أطلق أغنيته الجديدة «ردلي كلماتي» على طريقة الفيديو كليب لمعايدة جمهوره بعيدي الميلاد ورأس السنة، كما صوّر الأغنية في اليونان تحت إدارة المخرجيْن اليونانيين آني شاتزيو انوغلو وأندرياس تسوراباس.