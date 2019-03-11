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طفل يسقط من الطابق الثالث على أسلاك كهرباء! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لحادث مرعب، يسقط فيه طفل في الثانية من عمره من شرفة الطابق الثالث.



وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الحادث وقع، في 4 مارس الجاري، في إحدى حارات مدينة شوبوري بولاية ماديا براديش الهندية. ويظهر الفيديو وميضا لماس كهربائي، يسقط بعد ظهوره طفل على الأرض أمام امرأة كانت تمر صدفة.



وتنأى المرأة بنفسها بعد صدمتها لهول الموقف المفاجئ، وتذهب للجلوس على درج محل قريب.


كما تبين المشاهد اللاحقة للحادث هروع رجلين إلى الطفل وحمل أحدهما له، ومن ثم تأخذ فتاة الطفل وتصعد به إلى سيارة تنقله إلى المستشفى.


وتفيد التقارير بأن الأطباء فحصوا الطفل ووجدوا بعض الكدمات فقط على جسده إلا أنه بحالة جيدة، وخرج من المستشفى إلى المنزل في اليوم نفسه، وعلق الكثيرون على الحادث بأن الطفل "خدع الموت"، إلا أن كل من شاهد الحادث أكد أن أسلاك الكهرباء المعلقة هي التي خففت الصدمة وأنقذت الطفل.




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