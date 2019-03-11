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العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت وكالة رويتز بأن الجهات المسؤولة عن التحقيق في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والذي راح ضحيته 157 شخصا، عثرت على الصندوق الأسود للطائرة.


وأوضحت الوكالة أنه وفقا للتلفزيون الحكومي، فقد تم اليوم العثور على الصندوق الأسود في مكان تحطم الطائرة.


وتحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-800MAX " التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا.


وأقلعت الطائرة عند الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.




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