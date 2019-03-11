تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-11 15:51:27 صور - مستوطنون يغلقون باب مسجد بالقدس والشرطة تحقق |  2019-03-11 15:50:27 عالمان مصريان من ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية |  2019-03-11 14:50:17 استطلاع - أغلبية المواطنين العرب يسافرون في الازدحامات المرورية بشكل يومي ‎ |  2019-03-11 14:50:52 مؤسس طالبان كان يعيش على بعد أمتار من قاعدة أميركية |  2019-03-11 14:00:53 العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة |  2019-03-11 13:30:32 بازار خيري في مدرسة طرعان الثانوية |  2019-03-11 13:25:39 ملادينوف يصل غزة عبر معبر بيت حانون |  2019-03-11 12:50:18 خلال أسابيع - نتسيرت عيليت ستتحول الى نوف هجليل |  2019-03-11 13:03:52 تطوير دواء جديد قد ينقذ البشر من مرض قاتل |  2019-03-11 12:55:38 الكنيسة الأرثوذكسية : بدء الصوم الكبير |  2019-03-11 12:50:08 منخفضان جويان وامطار مساء الأربعاء والسبت |  2019-03-11 12:05:32 اعتقال شابين من المغار وشفاعمرو بعد مطاردة بوليسية واصطدام سيارتهما بدورية شرطة قرب حيفا |  2019-03-11 11:57:41 توضيح رسمي من بوينغ بعد فاجعة الطائرة الإثيوبية |  2019-03-11 11:47:36 سماعات الأذن والنوم.. شاب يدفع ثمن "الخطأ المدمر" غاليا |  2019-03-11 11:43:08 زيدان يحسم موقفه ويرفض تدريب ريال مدريد |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ارتفاع مستوى هرمون الذكورة قد يقتل الرجال !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر الباحثون من أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يكون خطيرا للغاية على الرجال، وقد يؤدي إلى وفاتهم.



ووجد الباحثون أن الوفرة الطبيعية من الهرمون لدى الرجال مرتبطة بجلطات الدم وفشل القلب والنوبات القلبية.


وحذر الباحثون من أن النتائج لها آثار على الرجال الذين يتناولون مكملات هرمون تستوستيرون لزيادة مستويات الطاقة والدافع الجنسي.


ومع ذلك، لم يتمكنوا من إثبات ما إذا كان الهرمون يسبب مباشرة أمراض القلب، ودعوا إلى إجراء المزيد من التجارب.


وأجرى باحثون من المدينة الجامعية في نيويورك وجامعة هونغ كونغ هذه الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية "British Medical Journal".


وحللت الدراسة بيانات 400 ألف من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 سنة، من دراسات سابقة وقاعدة بيانات "Biobank" في بريطانيا.


وأجرى الفريق بقيادة البروفيسورة، ماري سكولنج، تقييما للجينات التي تتنبأ بمستويات التستوستيرون وصلاتها بمشكلات القلب.


ووجد الباحثون أن ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون الطبيعي لدى الرجال مرتبط بشكل واضح بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم وفشل القلب والنوبات القلبية.


ويقول الفريق إن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة لتوضيح ما إذا كانت النتائج ذات صلة بالمعدلات الأعلى لهذا الهرمون لدى الرجال أكثر من النساء.


كما أنهم يقترحون أنه قد يكون من المفيد النظر فيما إذا كانت العلاجات الحالية التي تخفض التستوستيرون، يمكن أن تساعد في الحماية من هذه الأمراض القاتلة.




كلمات متعلقة

ارتفاع, مستوى, هرمون, الذكورة, قد, يقتل, الرجال, !,

تابعونــا

اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية 2019-03-11 | 15:50:57

أظهرت دراسة أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة...

7 نصائح.. كيف تحمي عظامك مع تقدمك في العمر 7 نصائح.. كيف تحمي عظامك مع تقدمك في العمر 2019-03-11 | 14:00:53

يقول العلم إنه كلما تقدم الإنسان في العمر، أصبحت عظامه أكثر رقة وأقل كثافة، الأمر...

تطوير دواء جديد قد ينقذ البشر من مرض قاتل تطوير دواء جديد قد ينقذ البشر من مرض قاتل 2019-03-11 | 13:03:52

أظهرت دراسة أيرلندية حديثة، أن عقارا جديدا أثبت نتائج واعدة، يمكن أن ينقذ...

سماعات الأذن والنوم.. شاب يدفع ثمن "الخطأ المدمر" غاليا سماعات الأذن والنوم.. شاب يدفع ثمن "الخطأ المدمر" غاليا 2019-03-11 | 11:47:36

دفع شاب ثمنا غاليا لخطأ شائع يقع فيه الكثيرون، حيث ترك سماعة الموسيقى في أذنه...

علامات تنذر بنقص فيتامين د منها تقصف الشعر علامات تنذر بنقص فيتامين د منها تقصف الشعر 2019-03-11 | 10:11:11

قالت خبيرة التغذية الألمانية داغمار فون ‫كرام إنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين...

‫قضم الأظافر عادة ذميمة تهدد الصحة ‫قضم الأظافر عادة ذميمة تهدد الصحة 2019-03-11 | 08:31:35

قالت الرابطة الألمانية للأمراض الجلدية إن ‫قضم الأظافر ليس عادة ذميمة فحسب، بل...

دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء دراسة طبية: النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء 2019-03-10 | 23:37:16

تبيَّن من دراسة طبية حديثة أن النسيان المتكرر ليس دليلاً على الغباء أو وجود مشاكل...

احذروا السيجارة الإلكترونية.. تنهك القلب و"النفسية"! احذروا السيجارة الإلكترونية.. تنهك القلب و"النفسية"! 2019-03-10 | 14:28:51

أظهرت دراسة نشرت في الولايات المتحدة، الخميس، أن مستخدمي السجائر الإلكترونية...

30 مؤشرا على نقص المغنيسيوم بالجسم.. منها الصداع والأرق 30 مؤشرا على نقص المغنيسيوم بالجسم.. منها الصداع والأرق 2019-03-10 | 11:57:28

يعتبر المغنيسيوم من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، والتي تخزن في العظام...

البدانة خطر على المسنين.. وقد تصيبهم بالخرف البدانة خطر على المسنين.. وقد تصيبهم بالخرف 2019-03-09 | 11:22:26

كشف باحثون في بريطانيا أن كبار السن الأصحاء الذين يعانون من البدانة منذ سنوات قد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 805 الدامي عرابة اعمال توسعة مشاكل ازدحامات مرورية تعيق مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية احتراق بيت سخنين اضرار جسيمة اصابات دون اضرار التحقيق تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه احتراق بيت منزل ام الفحم اضرار جسيمة نيران اشتعال اطفاء مصرع شاب قضاء القدس ابو غوش شارع 1 مدينة شاحنة مستشفى شرطة اسعاف تحقيق البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفاساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة عكا التزام اضراب محلات تجارية لجنة المتابعة المسجد الاقصى القدسوسيم خطبا قرية الرينة اتهام لائحة محكمة تأييد تنظيم داعش الارهابي فيسبوك نشر منشورات ريفلين عائلة ناصر الطيرة معزيا وفاة رئيس الدولة روبين ليان عملية اسطنبول ارهابية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com