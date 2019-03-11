قرش, يعض, اليد, التي, ساعدته!,

انقضّت سمكة قرش بفكها المفترس على كتف صياد محترف حاول مساعدتها في العودة إلى المياه، قبالة سواحل جنوب إفريقيا.

وذكرت صحيفة ذي هيرالد، أن سمكة قرش يبلغ طولها مترين ونصف، علقت صدفة بشبكة صيد على بعد 55 كيلومترا من شاطئ مدينة بورت إليزابيث.واقترب أحد أعضاء فريق الصيد، البالغ من العمر 46 عاما، من السمكة المفترسة لتحريرها، لكنها أمسكت به بأسنانها من كتفه وساعد يده اليسرى.وضمد الصيادون جراح زميلهم المصاب وأطلقوا سمكة القرش إلى المياه. وأبلغت سفينة الصيد عن الحادث وتوجهت إلى بورت إليزابيث.وعلى الرغم من الجو العاصف، إلا أن خدمة الطوارئ أرسلت قارب إنقاذ على متنه أطباء لملاقاة مركب الصيد وإنقاذ المصاب فيه.ونقل الرجل المصاب إلى المستشفى وضمدت جراحه وحالته الآن مستقرة.