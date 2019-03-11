قرش, يعض, اليد, التي, ساعدته!,

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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لحادث مرعب، يسقط فيه طفل في الثانية من عمره...
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استيقظت مدينة إسطنبول التركية، صباح الخميس، على مجزرة مروعة راح ضحيتها 5 أشخاص،...
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